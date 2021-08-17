Burak Deniz İstanbul Havalimanı’nda o isimle yakalandı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü! İşte Burak Deniz ve sevgilisi...

Kimsenin tahmin edemediği bu aşk magazin kameralarına yakalanınca çift de daha rahat hareket etmeye başladı. Ama birkaç ay süren ilişkileri boyunca kıskançlık ve tartışma haberleri manşetlerden düşmedi! Sonunda, "Maraşlı"nın bittiği günlerde bu ilişkinin de bittiği haberleri duyuldu.