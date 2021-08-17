Vav TV İzle
Haberler Magazin Burak Deniz İstanbul Havalimanı'nda o isimle yakalandı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü! İşte Burak Deniz ve sevgilisi...

Burak Deniz İstanbul Havalimanı'nda o isimle yakalandı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü! İşte Burak Deniz ve sevgilisi...

Burak Deniz İstanbul Havalimanı'nda o isimle yakalandı, ikilinin görüntüsü sosyal medya gündemine bomba gibi düştü! Son olarak Maraşlı dizisinde canlandırdığı karakter ile izleyiciyi kendine bir kez daha hayran bırakan yakışıklı oyuncu Burak Deniz aşkının başlaması kadar bitmesi de sürpriz oldu. Yaz başında ayrılan ikili yeniden birlikte! İşte Burak Deniz ve Didem Soydan'ın İstanbul Havalimanı'nda çekilen görüntüsü...

17.08.2021 13:04 - Son Güncelleme: 17.08.2021 13:07
Burak Deniz İstanbul Havalimanı’nda o isimle yakalandı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü! İşte Burak Deniz ve sevgilisi...

Burak Deniz İstanbul Havalimanı'nda o isimle yakalandı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Deniz İstanbul Havalimanı’nda o isimle yakalandı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü! İşte Burak Deniz ve sevgilisi...

Burak Deniz uzun bir süre boyunca meslektaşı Büşra Develi ile birlikteydi. Sonrasında da adı pek kimseyle anılmadı. Ta ki ünlü manken Didem Soydan'ın evinin kapısında görüntülenene kadar!

Burak Deniz İstanbul Havalimanı’nda o isimle yakalandı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü! İşte Burak Deniz ve sevgilisi...

Kimsenin tahmin edemediği bu aşk magazin kameralarına yakalanınca çift de daha rahat hareket etmeye başladı. Ama birkaç ay süren ilişkileri boyunca kıskançlık ve tartışma haberleri manşetlerden düşmedi! Sonunda, "Maraşlı"nın bittiği günlerde bu ilişkinin de bittiği haberleri duyuldu.

Burak Deniz İstanbul Havalimanı’nda o isimle yakalandı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü! İşte Burak Deniz ve sevgilisi...

Yaz aylarının başında ayrılan ikiliden yeni görüntü geldi. İddiaya göre Burak Deniz ve Didem Soydan yeniden birlikte!

Burak Deniz İstanbul Havalimanı’nda o isimle yakalandı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü! İşte Burak Deniz ve sevgilisi...

İşte sosyal medyaya bomba gibi düşen aşkın belgesi...

SON DAKİKA