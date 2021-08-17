Burak Deniz İstanbul Havalimanı'nda o isimle yakalandı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü! İşte Burak Deniz ve sevgilisi...
Burak Deniz İstanbul Havalimanı'nda o isimle yakalandı, ikilinin görüntüsü sosyal medya gündemine bomba gibi düştü! Son olarak Maraşlı dizisinde canlandırdığı karakter ile izleyiciyi kendine bir kez daha hayran bırakan yakışıklı oyuncu Burak Deniz aşkının başlaması kadar bitmesi de sürpriz oldu. Yaz başında ayrılan ikili yeniden birlikte! İşte Burak Deniz ve Didem Soydan'ın İstanbul Havalimanı'nda çekilen görüntüsü...
17.08.2021 13:04
- Son Güncelleme: 17.08.2021 13:07