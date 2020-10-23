Haberler
Galeri
Magazin
Bunu yiyenler cam gibi görüyor! Mutlaka alın... İşte gözlere iyi gelen vitaminler ve besinler...
Bunu yiyenler cam gibi görüyor! Mutlaka alın... İşte gözlere iyi gelen vitaminler ve besinler...
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günlük hayatımızda önemli bir yer tutan telefon, bilgisayar, televizyon gibi cihazlar, göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Pek çok nedene bağlı olarak oluşan görme bozukluğu, bazı kişilerde erken bazı kişilerde ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Diğer bir yandan vücudumuz ne kadar sağlıklıysa aslında gözlerimiz de o derece sağlıklı oluyor. Dolayısıyla doğru bir beslenme biçimiyle vücudumuza vitaminleri doğru şekilde almak mümkün. Gözleri besleyen vitaminler hangisi? Gözleri güçlendirmek için hangi besinleri tüketmek gerekir?
23.10.2020 11:08
- Son Güncelleme: 23.10.2020 11:19
A VİTAMİNİ GECE GÖRÜŞÜNÜ GÜÇLENDİRİYOR
Hayvansal gıdalarda bulunan A vitamini özellikle gece görüşünün güçlenmesine destek olurken, gözlerin karanlıkta görmesini ve ışıksız ortamlara alışmasını da sağlıyor.
Rodopsin olarak adlandırılan ve ışıkları algılamaya yarayan proteinlerle birleşen A vitamini, böylece gece görüşünü daha iyi hale getiriyor.
A vitamininin düzenli alınması kataraktın yanı sıra gece körlüğü ve makula dejenerasyonuyla karşılaşma riskini azaltıyor.
Olası katarakt başlangıçlarını önlemeye de oldukça fayda sağlayan A vitamini, hayvansal gıdaların yanı sıra portakal, havuç, buğday, maydanoz ve yumurta sarısında bulunuyor.
B2 VİTAMİNİ GÖZ YORGUNLUĞUNU ENGELLİYOR
B2 vitamini, metabolizmanın işleyişini doğrudan etkiliyor. Eksikliği ise gözlerde ışığa karşı hassasiyet ve yanma hissine yol açabiliyor.