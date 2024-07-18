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'Bunlar gerçekten eski sevgili mi?' diyeceğiniz 70 ünlü isim: Özcan Deniz, Alişan, Çağla Şıkel, Seda Sayan... Ünlülerin ilk aşkları bakın kimmiş!

Türk magazin dünyasında, ünlülerin aşk hayatları her zaman büyük ilgi çekmiştir. Kimi ünlünün mutlulukları kameralar önüne yansırken, kimilerinin gözyaşları ve gizli kaçamakları da gündeme gelmiştir. Ancak hepsi, aşka boyun eğmiş ve hafızalara kazınan ilk medyatik aşklarıyla anılmıştır. İşte her yaptığı olay olan ünlü isimlerin unutulmayan ilk aşkları...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 09:24 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 09:24
’Bunlar gerçekten eski sevgili mi?’ diyeceğiniz 70 ünlü isim: Özcan Deniz, Alişan, Çağla Şıkel, Seda Sayan... Ünlülerin ilk aşkları bakın kimmiş! 1

Ünlü isimlerin kameralar karşısındaki ilk aşkları, genellikle büyük ilgi ve merak uyandırır. Geçmişte birbirlerine aşkla bağlanan, ancak şu anda başka ilişkilerde olan ünlü çiftlerin hikayeleri, magazin dünyasında her zaman merakla takip edilmiştir. İşte unutulmaz ilk aşklarıyla hafızalara kazınan ünlü çiftler...

’Bunlar gerçekten eski sevgili mi?’ diyeceğiniz 70 ünlü isim: Özcan Deniz, Alişan, Çağla Şıkel, Seda Sayan... Ünlülerin ilk aşkları bakın kimmiş! 2

Çağla Şikel ve Bozok Gören: Unutulmaz İlk Aşk

Türk magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Çağla Şikel, bir dönem Bozok Gören ile yaşadığı aşk ile gündemdeydi. Bu unutulmaz ilişki, Emel Müftüoğlu'nun bir klip çekiminde tanışmalarıyla başlamış ve ilk görüşte aşka dönüşmüştü.

’Bunlar gerçekten eski sevgili mi?’ diyeceğiniz 70 ünlü isim: Özcan Deniz, Alişan, Çağla Şıkel, Seda Sayan... Ünlülerin ilk aşkları bakın kimmiş! 3

Kenan Doğulu ve Billur Kalkavan: 90'ların Unutulmaz Aşkı

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Kenan Doğulu, 1993 yılında çıkardığı "Yaparım Bilirsin" albümüyle büyük bir çıkış yapmıştı. Bu albümün ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanan Doğulu'nun, kameralar önündeki ilk büyük aşkı ise kendisinden 12 yaş büyük olan Billur Kalkavan ile yaşadığı ilişkiydi.

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