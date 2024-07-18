'Bunlar gerçekten eski sevgili mi?' diyeceğiniz 70 ünlü isim: Özcan Deniz, Alişan, Çağla Şıkel, Seda Sayan... Ünlülerin ilk aşkları bakın kimmiş!

Türk magazin dünyasında, ünlülerin aşk hayatları her zaman büyük ilgi çekmiştir. Kimi ünlünün mutlulukları kameralar önüne yansırken, kimilerinin gözyaşları ve gizli kaçamakları da gündeme gelmiştir. Ancak hepsi, aşka boyun eğmiş ve hafızalara kazınan ilk medyatik aşklarıyla anılmıştır. İşte her yaptığı olay olan ünlü isimlerin unutulmayan ilk aşkları...