Bülent Serttaş'tan bomba görüntüler! Görenler kahkahaya boğuldu ama o pes etmedi! Kürek sörfü yapmaya çalışırken...
Bülent Serttaş'tan bomba görüntüler! Görenler kahkahaya boğuldu ama o pes etmedi! Kürek sörfü yapmaya çalışırken kameralara takılan 57 yaşındaki Bülent Serttaş, tatile çıktı. Sezonu Bodrum Yalıkavak'ta açan Serttaş, kürek sörfü yapmak istedi ama dengede durmakta zorluk çekti. Serttaş'ın düşmeme çabası herkesi kahkahalara boğdu. İşte o anlar...
04.08.2022 11:44 - Son Güncelleme: 04.08.2022 11:44
Bülent Serttaş'tan bomba görüntüler! Görenler kahkahaya boğuldu ama o pes etmedi! Kürek sörfü yapmaya çalışırken ortaya çıkan görüntüler gündeme bomba gibi düştü.