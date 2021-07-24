Bülent Serttaş’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! İşte şarkıcının ‘Gönlümün sultanı’ diye seslendiği güzel eşi Selvi...
Bülent Serttaş'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Bülent Serttaş'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcının özellikle 2002 yılında nikah masasına oturduğu eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Bülent Serttaş'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Şarkıcının eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Bülent Serttaş'ın güzeller güzeli eşi Selvi...
24.07.2021 22:20
- Son Güncelleme: 24.07.2021 22:20
Akdeniz şarkısının klibinin YouTube'dan kaldırılması üzerine gündeme gelen Bülent Serttaş'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
2002 yılında nikah masasına oturan sanatçının özellikle eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Bülent Serttaş'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
Bülent Serttaş'ın evlilik yıldönümüne özel yaptığı paylaşımda "Gönlümün Sultanı Payitahtı" diye seslendiği eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Bülent Serttaş olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...