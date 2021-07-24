Bülent Serttaş’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! İşte şarkıcının ‘Gönlümün sultanı’ diye seslendiği güzel eşi Selvi...

Bülent Serttaş'ın evlilik yıldönümüne özel yaptığı paylaşımda "Gönlümün Sultanı Payitahtı" diye seslendiği eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Bülent Serttaş olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...