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Bülent Ersoy'u çıldırtan olay: Aptal bunlar! 67 yaşındaki Bülent Ersoy sahne aldığı sırada...

Bülent Ersoy, Kurban Bayramı'nın ilk günü Bodrum'da bir otelde sahne aldı. Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı ​Ersoy, sahneye çıkarken canlı müzik yerine playback giren orkestraya tepki verdi. Sahnede çıldıran Ersoy, "Canlı diye playback çalıyorsunuz onu da beceremiyorsunuz. Aptal bunlar" diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.

12.08.2019 12:54 - Son Güncelleme: 12.08.2019 12:54
Bülent Ersoy'u çıldırtan olay: Aptal bunlar! 67 yaşındaki Bülent Ersoy sahne aldığı sırada...

Bodrum'da bulunan bir otelde sahne alan Bülent Ersoy sahneye çıkarken bir anda başlayan müziğe sinirlenerek müziği durdurdu.

Bülent Ersoy'u çıldırtan olay: Aptal bunlar! 67 yaşındaki Bülent Ersoy sahne aldığı sırada...

Canlı performans yerine playback giren orkestraya sinirlenen Ersoy, "Salak bunlar gerçekten salak. Niye açık veriyorsun, madem başladın içeriden okuyormuş gibi geleceğim sizlere yedireceğim canlı performansmış gibi" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy'u çıldırtan olay: Aptal bunlar! 67 yaşındaki Bülent Ersoy sahne aldığı sırada...

GERGİNLİK İLERLEYEN SAATLERDE YERİNİ KAHKAHALARA BIRAKTI

Daha sonra programına Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleri ile başlayan Bülent Ersoy, güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla tam anlamıyla kulakların pasını sildi.

Bülent Ersoy'u çıldırtan olay: Aptal bunlar! 67 yaşındaki Bülent Ersoy sahne aldığı sırada...

Salonu tıklım tıklım dolduran hayranları ile zaman zaman sohbet de eden Diva, kendisini dinlemeye gelenleri esprileriyle kahkahalara boğarak konserini doyumsuz bir eğlenceye çevirdi.

Bülent Ersoy'u çıldırtan olay: Aptal bunlar! 67 yaşındaki Bülent Ersoy sahne aldığı sırada...

HİÇBİR HAYRANINI GERİ ÇEVİRMEDİ

Bir ara sahneden inerek tatilcilerin arasına karışan Ersoy, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hiçbir hayranı geri çevirmeyerek selfie rekoru kırdı.

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