Bülent Ersoy'u çıldırtan olay: Aptal bunlar! 67 yaşındaki Bülent Ersoy sahne aldığı sırada...

Bülent Ersoy, Kurban Bayramı'nın ilk günü Bodrum'da bir otelde sahne aldı. Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı ​Ersoy, sahneye çıkarken canlı müzik yerine playback giren orkestraya tepki verdi. Sahnede çıldıran Ersoy, "Canlı diye playback çalıyorsunuz onu da beceremiyorsunuz. Aptal bunlar" diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.

12.08.2019 12:54 - Son Güncelleme: 12.08.2019 12:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





