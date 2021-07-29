Bülent Ersoy makyajsız yakalandı 8 bin 500 TL'lik hesap sonrası da ortalık karıştı! İşte sıfır makyaj Diva

1 SAATTE 8 BİN 500 TL HESAP

Gittiği mekanda bir saat kalan Bülent Ersoy; ıstakoz, karides, ahtapot ve kalamar gibi meze çeşitlerini tattı. 8 bin 500 TL hesap ödeyen Ersoy, daha sonra mekandan ayrıldı.