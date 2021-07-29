Bülent Ersoy makyajsız yakalandı 8 bin 500 TL'lik hesap sonrası da ortalık karıştı! İşte sıfır makyaj Diva
Her daim abartılı kıyafeti ve makyajıyla kamera karşısına geçen Bülent Ersoy, yıllar sonra ilk kez makyajsız ve en doğal haliyle görüntülenince ortalık karıştı. Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Diva lakaplı 69 yaşındaki sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün ekibiyle birlikte Torba'daki bir balıkçıya gitti. Eli açıklığıyla tanınan sanatçı, masayı da donattı. Balıkçıda 8 bin 500 TL hesap bırakan Bülent Ersoy'un makyajsız hali çok konuşuldu.
29.07.2021 10:28
- Son Güncelleme: 29.07.2021 10:28
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Yazlık evinde kalan Ersoy, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği için dışarı çıktı. Sonrasında da ortalık birbirine girdi.
Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy şimdilerde Bodrum'da tatilde. Önceki gün ekibiyle birlikte yemek için Torba'da bulunan bir balık restorantına giden Bülent Ersoy mekana girer girmez masayı donattı.
1 SAATTE 8 BİN 500 TL HESAP
Gittiği mekanda bir saat kalan Bülent Ersoy; ıstakoz, karides, ahtapot ve kalamar gibi meze çeşitlerini tattı. 8 bin 500 TL hesap ödeyen Ersoy, daha sonra mekandan ayrıldı.