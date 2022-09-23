Bülent Ersoy frikik vermişti... Göğsünün açıldığı olay görüntü hakkında ilk kez konuştu bakın ne dedi: "Sormayın bazen oluyor ama bu sefer..."
Bülent Ersoy frikik vermişti... Göğsünün açıldığı olay görüntü hakkında ilk kez konuştu Diva... İzmir'de sahne aldığı sırada kıyafetinin azizliğine uğrayan Bülent Ersoy'un göğsü görünmüş, o anlar herkesi şaşkına çevirmişti. Türk müziğinin güçlü seslerinden Bülent Ersoy, önceki akşam Arnavurtköy'de modacısıyla birlikte yemek yedi. Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy, göğgüsünün açıldığı anlar hakkında bakın neler söyledi.
23.09.2022 13:07 - Son Güncelleme: 23.09.2022 13:15
"SORMAYIN BAZEN OLUYOR AMA BU SEFER..."
Bülent Ersoy frikik vermişti... Diva, göğsünün açıldığı olay görüntü hakkında ilk kez konuştu bakın ne dedi.
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde İzmir'de sevenleriyle buluştu. Çim Konserleri kapsamında sahne alan Ersoy, sesi ve şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.
Türk müziğinin güçlü seslerinden Bülent Ersoy, önceki akşam Arnavurtköy'de modacısı Burcu Sedef ve iş insanı Murat Karabova ile yemek yedi. Mekandan çıkarken iki ismin koluna giren Ersoy, kendisini bekleyen basın mensuplarının da sorularını cevapladı.