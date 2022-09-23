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Haberler Magazin Bülent Ersoy frikik vermişti... Göğsünün açıldığı olay görüntü hakkında ilk kez konuştu bakın ne dedi: "Sormayın bazen oluyor ama bu sefer..."

Bülent Ersoy frikik vermişti... Göğsünün açıldığı olay görüntü hakkında ilk kez konuştu bakın ne dedi: "Sormayın bazen oluyor ama bu sefer..."

Bülent Ersoy frikik vermişti... Göğsünün açıldığı olay görüntü hakkında ilk kez konuştu Diva... İzmir'de sahne aldığı sırada kıyafetinin azizliğine uğrayan Bülent Ersoy'un göğsü görünmüş, o anlar herkesi şaşkına çevirmişti. Türk müziğinin güçlü seslerinden Bülent Ersoy, önceki akşam Arnavurtköy'de modacısıyla birlikte yemek yedi. Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy, göğgüsünün açıldığı anlar hakkında bakın neler söyledi.

23.09.2022 13:07 - Son Güncelleme: 23.09.2022 13:15
Bülent Ersoy frikik vermişti... Göğsünün açıldığı olay görüntü hakkında ilk kez konuştu bakın ne dedi: Sormayın bazen oluyor ama bu sefer...

"SORMAYIN BAZEN OLUYOR AMA BU SEFER..."

Bülent Ersoy frikik vermişti... Diva, göğsünün açıldığı olay görüntü hakkında ilk kez konuştu bakın ne dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bülent Ersoy frikik vermişti... Göğsünün açıldığı olay görüntü hakkında ilk kez konuştu bakın ne dedi: Sormayın bazen oluyor ama bu sefer...

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde İzmir'de sevenleriyle buluştu. Çim Konserleri kapsamında sahne alan Ersoy, sesi ve şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.

Bülent Ersoy frikik vermişti... Göğsünün açıldığı olay görüntü hakkında ilk kez konuştu bakın ne dedi: Sormayın bazen oluyor ama bu sefer...

Mavi derin göğüs dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan Ersoy, kıyafetinin azizliğine uğradı. Şarkı söylediği sırada bir anda elbisesi kopan Ersoy'un göğüsleri açıldı.

Bülent Ersoy frikik vermişti... Göğsünün açıldığı olay görüntü hakkında ilk kez konuştu bakın ne dedi: Sormayın bazen oluyor ama bu sefer...

Sanat yaşamında sahnede ilk kez böyle bir kaza geçirmiş olan Ersoy'un yardımına yardımcısı koştu. Ersoy, elbisesine yapılan müdahale sonrasında kısa sürede kendisini toparlayarak konserine devam etti.

Bülent Ersoy frikik vermişti... Göğsünün açıldığı olay görüntü hakkında ilk kez konuştu bakın ne dedi: Sormayın bazen oluyor ama bu sefer...

Türk müziğinin güçlü seslerinden Bülent Ersoy, önceki akşam Arnavurtköy'de modacısı Burcu Sedef ve iş insanı Murat Karabova ile yemek yedi. Mekandan çıkarken iki ismin koluna giren Ersoy, kendisini bekleyen basın mensuplarının da sorularını cevapladı.

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