Bülent Ersoy annesinin tabutu başında ettiği dua ile dikkat çekti: Benim günahlarımla...

"BAZEN SALLARIM KUSURA BAKMAYIN"

Cenazede ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın vefatı üzerine de kısa bir değerlendirmede bulunan Ersoy, "İki saat arayla, Nur 1 buçukta, annem de 8'de. Ben bazen sallarım kusura bakmayın. 2 saat dedim ama epey varmış" şeklinde konuştu.