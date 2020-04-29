Bülent Ersoy annesinin tabutu başında ettiği dua ile dikkat çekti: Benim günahlarımla...
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Poyraz, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla aldığı özel izinle annesini son yolculuğuna uğurlayan Bülent Ersoy'un tabut başında "Allahım anacığımı cezalandırma, varsa günahları affet, benim günahlarımla onu cezalandırma" diyerek dua etmesi dikkat çekti. Bülent Ersoy'un annesinin cenazesinde Yılmaz Morgül de vardı.
29.04.2020 17:36
- Son Güncelleme: 29.04.2020 17:36
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz son yolculuğuna uğurlandı. Kanser tedavisi gören Necla Poyraz pazartesi günü 89 yaşında evinde hayatını kaybetmişti. Zincirlikuyu Camii'ndeki öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi Bülent Ersoy aracında taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Gülben Ergen, Yılmaz Morgül, yakınları ve sevenleri katıldı.
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