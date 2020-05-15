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Buket Aydın'ın Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıktı! Yasak aşk resmen belgelendi! Buket Aydın kimdir?

Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün yasak aşk yaşadığı dedikoduları doğru çıktı. Spiker Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkı ortaya çıkan bir fotoğrafla belgelendi. Ana haber spikeri Buket Aydın, Emir Sarıgül ile 6 aydır gizli aşk yaşıyor. Aydın, geçtiğimiz günlerde "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmış ertesi gün de 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşanmıştı. Yeni bir hayat vurgusu yapan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'ü işaret ettiği ortaya çıktı.

15.05.2020 12:35 - Son Güncelleme: 15.05.2020 12:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





