Buket Aydın'ın Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıktı! Yasak aşk resmen belgelendi! Buket Aydın kimdir?
Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün yasak aşk yaşadığı dedikoduları doğru çıktı. Spiker Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkı ortaya çıkan bir fotoğrafla belgelendi. Ana haber spikeri Buket Aydın, Emir Sarıgül ile 6 aydır gizli aşk yaşıyor. Aydın, geçtiğimiz günlerde "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmış ertesi gün de 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşanmıştı. Yeni bir hayat vurgusu yapan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'ü işaret ettiği ortaya çıktı.
Ünlü spiker Buket Aydın ile Şişli'nin eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkı belgelendi. Ana haber spikeri Aydın, geçtiğimiz günlerde "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmıştı. Buket Aydın, bu olaydan bir gün sonra ise eşi Erce Baykal ile boşandı.
ÖZÜR DİLERİM EMİR
Buket Aydın, olay patlak verince dün akşam saatlerinde şu açıklamayı yaptı: "Telefonumda ve Instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan biri bu… Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum."