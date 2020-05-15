RAMAZAN İMSAKİYE
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Buket Aydın'ın Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıktı! Yasak aşk resmen belgelendi! Buket Aydın kimdir?

Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün yasak aşk yaşadığı dedikoduları doğru çıktı. Spiker Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkı ortaya çıkan bir fotoğrafla belgelendi. Ana haber spikeri Buket Aydın, Emir Sarıgül ile 6 aydır gizli aşk yaşıyor. Aydın, geçtiğimiz günlerde "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmış ertesi gün de 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşanmıştı. Yeni bir hayat vurgusu yapan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'ü işaret ettiği ortaya çıktı.

15.05.2020 12:35 - Son Güncelleme: 15.05.2020 12:40
Buket Aydın'ın Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıktı! Yasak aşk resmen belgelendi! Buket Aydın kimdir?

Ünlü spiker Buket Aydın ile Şişli'nin eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkı belgelendi. Ana haber spikeri Aydın, geçtiğimiz günlerde "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmıştı. Buket Aydın, bu olaydan bir gün sonra ise eşi Erce Baykal ile boşandı.

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Buket Aydın'ın Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıktı! Yasak aşk resmen belgelendi! Buket Aydın kimdir?

Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ın gizli aşkı belgelendi! Geçtiğimiz günlerde önce çalıştığı kanaldan ayrılan daha sonra da eşinden boşanan Buket Aydın'ın yeni hayatını Emir Sarıgül ile kurduğu ortaya çıktı.

Buket Aydın'ın Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıktı! Yasak aşk resmen belgelendi! Buket Aydın kimdir?

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonunda taraflar birbirinden hiçbir şey talep etmeyince boşanma tek celsede sonuçlandı.

Buket Aydın'ın Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıktı! Yasak aşk resmen belgelendi! Buket Aydın kimdir?

Buket Aydın'ın önce işinden, sonra eşinden ayrılması Emir Sarıgül'le yasak ilişkisine bağlandı. Emir Sarıgül de Altınbaşlar'ın kızı Fatoş Altınbaş'tan kısa bir süre önce boşanmıştı.

Buket Aydın'ın Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıktı! Yasak aşk resmen belgelendi! Buket Aydın kimdir?

ÖZÜR DİLERİM EMİR

Buket Aydın, olay patlak verince dün akşam saatlerinde şu açıklamayı yaptı: "Telefonumda ve Instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan biri bu… Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum."

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