Buket Aydın'ı görenler tanıyamadı! Derin göğüs dekolteli pozların kraliçesinin o hali ortalığı yıktı takipçileri: "Bu kadarını beklemiyordum"
Buket Aydın'ı görenler tanıyamadı! Derin göğüs dekolteli pozların kraliçesinin o hali ortalığı yıktı, sosyal medya takipçileri, "Bu kadarını beklemiyordum" , "Bu nasıl bir değişim" şeklinde yorumlar yaptı. Son zamanlarda kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da gündemde olan ünlü sunucu Buket Aydın Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Paylaştığı derin göğüs dekolteli fotoğrafları ile sık sık adından söz ettiren Buket Aydın'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekerken, estetiksiz hali de gündeme bomba gibi düştü.
21.07.2022 10:32 - Son Güncelleme: 21.07.2022 10:42
"BU KADARINI BEKLEMİYORDUM"
Buket Aydın'ı görenler tanıyamadı! Derin göğüs dekolteli pozların kraliçesinin o hali ortalığı yıktı takipçileri ünlü sunucuyu yorum yağmuruna tuttu.
Sık sık özel yaşantısı ve derin göğüs dekolteli pozları ile adından söz ettiren Buket Aydın, Instagram'dan paylaştığı son hali ile gündemde.
"EVLİLİK GÜZEL BİR ŞEY"
Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Buket Aydın,"İkinci bir evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Neden düşünmeyeyim doğru kişi ile olursa evlilik güzel bir şey" yanıtını vermişti.