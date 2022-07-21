Buket Aydın'ı görenler tanıyamadı! Derin göğüs dekolteli pozların kraliçesinin o hali ortalığı yıktı takipçileri: "Bu kadarını beklemiyordum"

"EVLİLİK GÜZEL BİR ŞEY"

Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Buket Aydın,"İkinci bir evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Neden düşünmeyeyim doğru kişi ile olursa evlilik güzel bir şey" yanıtını vermişti.