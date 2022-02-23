Buket Aydın'dan frikik kraliçesi Songül Karlı'yı sollayan spor pozu! Kırmızıları çekti paylaştığı fotoğrafla ortalığı salladı...

Kimseye gönderme yapmadığını belirten Aydın, "İki gün önce bir tweet görmüştüm 'Artık ben de tipe bakacağım. Karakter diye diye habeş maymunlarını tepemize çıkardık. Onlar da karaktersiz çıktılar' diye. Bu tweet çok beğenildi ve herkes buna çok güldü. Allah'ın yarattığı hiçbir canlıyı aşağılamak gibi bir niyetim yok. Habeş maymunları da çok tatlı. Herkesin kalpli böcekli paylaşımlarından gına geldi. Ben de sizin değerini bilmeyen insanlara değer vermeyin demek istedim. Kimseyi tipiyle yargılamak için söylemedim. Paylaşımın hedefinde de herhangi bir kişi yoktu. Kimse üstüne alınmasın. Bunu üzerine alan kişi habeş maymununa benzediğini kabul etmiş demektir. O da onun sorunu o zaman. Ben kimseyi hedef göstermedim. Sosyal medyada o benzetmeleri yapanlara sormak lazım" şeklinde konuştu.