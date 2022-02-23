Buket Aydın'dan frikik kraliçesi Songül Karlı'yı sollayan spor pozu! Kırmızıları çekti paylaştığı fotoğrafla ortalığı salladı
Buket Aydın'dan Songül Karlı'yı sollayan spor pozu! Kırmızıları çekti paylaştığı fotoğrafla ortalığı salladı... Sevgililer Günü paylaşımıyla herkesi şaşkına çeviren Buket Aydın, çok konuşulan, "Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin. Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkarmayın" açıklaması ile günlerce konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan 37 yaşındaki Buket Aydın'ın spor paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Aydın, sosyal medyada spor kareleri ile ünlü olan Songül Karlı'yı solladı.
Buket Aydın'dan frikik kraliçesi Songül Karlı'yı sollayan spor pozu! Kırmızıları çekti paylaştığı fotoğrafla ortalığı salladı...
"KARAKTERSİZ HABEŞ MAYMUNU..."
Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündem olan haber spikeri Buket Aydın Instagram paylaşımları ile gündeme geliyor. Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Buket Aydın, "Herkesin 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyorum. Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin, kediyi sevin... Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin daha iyi. Sevgi çok güzel bir şey..." demişti.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Buket Aydın'ın 'Habeş maymunu' benzetmesini Emir Sarıgül'e yaptığı yönünde görüş bildirmişti. Adından bir magazin programının canlı yayınına konuk olan Buket Aydın, sosyal medyada çok konuşulan paylaşımı hakkında da konuştu.
Kimseye gönderme yapmadığını belirten Aydın, "İki gün önce bir tweet görmüştüm 'Artık ben de tipe bakacağım. Karakter diye diye habeş maymunlarını tepemize çıkardık. Onlar da karaktersiz çıktılar' diye. Bu tweet çok beğenildi ve herkes buna çok güldü. Allah'ın yarattığı hiçbir canlıyı aşağılamak gibi bir niyetim yok. Habeş maymunları da çok tatlı. Herkesin kalpli böcekli paylaşımlarından gına geldi. Ben de sizin değerini bilmeyen insanlara değer vermeyin demek istedim. Kimseyi tipiyle yargılamak için söylemedim. Paylaşımın hedefinde de herhangi bir kişi yoktu. Kimse üstüne alınmasın. Bunu üzerine alan kişi habeş maymununa benzediğini kabul etmiş demektir. O da onun sorunu o zaman. Ben kimseyi hedef göstermedim. Sosyal medyada o benzetmeleri yapanlara sormak lazım" şeklinde konuştu.
BUKET AYDIN
Bugün yeni bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıkan Buket Aydın, spor pozları ile sosyal medyada epey ünlü olan şarkıcı ve sunucu Songül Karlı'yı sollayarak çok konuşulanlar listesine girdi. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin spor kareleri...