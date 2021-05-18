Vav TV İzle

Buket Aydın’dan bomba açıklama! Suskunluğunu bozdu açtı ağzını yumdu gözünü Sibel Can'la Emir Sarıgül hakkında bakın neler söyledi

Buket Aydın'dan bomba açıklama! Suskunluğunu bozdu bakın Sibel Can ile görüntülenen Emir Sarıgül hakkında neler söyledi… Ünlü sunucu Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Sibel Can'la görüntülenen eski sevgilisi Emir Sarıgül hakkında ilk kez konuştu. Emir Sarıgül'ün 2 çocuğunu düşünmediğini belirten Aydın, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın, "Emir Bey'in pırlanta gibi 2 çocuğu var. O bu çocukları düşünmeden hareket ediyor olabilir ama ben o çocukların hürmetine daha fazla konuşmuyorum" diyerek bomba açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

18.05.2021 19:36 - Son Güncelleme: 18.05.2021 19:38
Buket Aydın’dan bomba açıklama! Suskunluğunu bozdu açtı ağzını yumdu gözünü Sibel Can'la Emir Sarıgül hakkında bakın neler söyledi

Buket Aydın'ın eski sevgilisi Emir Sarıgül, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Sibel Can ile tekne tatilinde görüntülenmişti. Aydın ise magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından ilk kez konuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buket Aydın’dan bomba açıklama! Suskunluğunu bozdu açtı ağzını yumdu gözünü Sibel Can'la Emir Sarıgül hakkında bakın neler söyledi

Neşeli halleriyle objektiflere yansıyan ünlü sunucu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın, kendisine eski sevgilisi Emir Sarıgül'ün magazine düşen görüntülerini hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Ben bu konunun içinden çıkmak istedim. Ben mart sonunda Emir Bey ile ilişkimi kariyerime zarar verdiği için noktaladım.

Buket Aydın’dan bomba açıklama! Suskunluğunu bozdu açtı ağzını yumdu gözünü Sibel Can'la Emir Sarıgül hakkında bakın neler söyledi

Emir Bey'in bana yaptığı evlilik teklifi onun yaptığı bir harekettir. Yaz yeni başlıyor. Bu beyefendinin yanında başka kadınlar görebilirsiniz.

Buket Aydın’dan bomba açıklama! Suskunluğunu bozdu açtı ağzını yumdu gözünü Sibel Can'la Emir Sarıgül hakkında bakın neler söyledi

Her defasında benim de fotoğraflarım çıkarsa bu beni üzer. Ben Emir Bey'in evlenme teklifini kabul etmedim, etmeyeceğim. Filistinli bebekler ölüyor. Ben utanç duyuyorum. Emir Bey'in pırlanta gibi 2 çocuğu var. O çocuklarla da tanıştım. Bana Buket abla dediler.

Buket Aydın’dan bomba açıklama! Suskunluğunu bozdu açtı ağzını yumdu gözünü Sibel Can'la Emir Sarıgül hakkında bakın neler söyledi

O bu çocukları düşünmeden hareket ediyor olabilir ama ben o çocukların hürmetine daha fazla konuşmuyorum. Beni bu haberlerin içinden çekin"