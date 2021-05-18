Buket Aydın’dan bomba açıklama! Suskunluğunu bozdu açtı ağzını yumdu gözünü Sibel Can'la Emir Sarıgül hakkında bakın neler söyledi

Her defasında benim de fotoğraflarım çıkarsa bu beni üzer. Ben Emir Bey'in evlenme teklifini kabul etmedim, etmeyeceğim. Filistinli bebekler ölüyor. Ben utanç duyuyorum. Emir Bey'in pırlanta gibi 2 çocuğu var. O çocuklarla da tanıştım. Bana Buket abla dediler.