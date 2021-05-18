Buket Aydın’dan bomba açıklama! Suskunluğunu bozdu açtı ağzını yumdu gözünü Sibel Can'la Emir Sarıgül hakkında bakın neler söyledi
Buket Aydın'dan bomba açıklama! Suskunluğunu bozdu bakın Sibel Can ile görüntülenen Emir Sarıgül hakkında neler söyledi… Ünlü sunucu Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Sibel Can'la görüntülenen eski sevgilisi Emir Sarıgül hakkında ilk kez konuştu. Emir Sarıgül'ün 2 çocuğunu düşünmediğini belirten Aydın, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın, "Emir Bey'in pırlanta gibi 2 çocuğu var. O bu çocukları düşünmeden hareket ediyor olabilir ama ben o çocukların hürmetine daha fazla konuşmuyorum" diyerek bomba açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…
Neşeli halleriyle objektiflere yansıyan ünlü sunucu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın, kendisine eski sevgilisi Emir Sarıgül'ün magazine düşen görüntülerini hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Ben bu konunun içinden çıkmak istedim. Ben mart sonunda Emir Bey ile ilişkimi kariyerime zarar verdiği için noktaladım.