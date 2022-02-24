Buket Aydın köşeyi döndü! Yeni arabasıyla görüntülenen 37 yaşındaki Buket'in ilginç oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı
Buket Aydın reklam yüzü oldu köşeyi döndü! Yeni arabasıyla görüntülenen 37 yaşındaki Buket'in ilginç oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı... Çalkantılı aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren 37 yaşındaki Buket Aydın magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak bir markanın reklam yüzü olduğu ortaya çıkan ve aldığı ücretle gündeme gelen Buket, yeni aracıyla Bebek'te görüntülendi. Yeni aldığı elektrikli mini arabasıyla dikkat çeken Buket Aydın dudak uçuklattı.
24.02.2022 10:40 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:50
Buket Aydın köşeyi döndü! Yeni arabasıyla görüntülenen 37 yaşındaki Buket'in ilginç oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı...
Buket Aydın önceki gün Bebek'te görüntülendi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Aydın gülmekten kırdı geçirdi.