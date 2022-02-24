Vav TV İzle
Haberler Magazin Buket Aydın köşeyi döndü! Yeni arabasıyla görüntülenen 37 yaşındaki Buket'in ilginç oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Buket Aydın köşeyi döndü! Yeni arabasıyla görüntülenen 37 yaşındaki Buket'in ilginç oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Buket Aydın reklam yüzü oldu köşeyi döndü! Yeni arabasıyla görüntülenen 37 yaşındaki Buket'in ilginç oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı... Çalkantılı aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren 37 yaşındaki Buket Aydın magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak bir markanın reklam yüzü olduğu ortaya çıkan ve aldığı ücretle gündeme gelen Buket, yeni aracıyla Bebek'te görüntülendi. Yeni aldığı elektrikli mini arabasıyla dikkat çeken Buket Aydın dudak uçuklattı.

24.02.2022 10:40 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:50
Buket Aydın köşeyi döndü! Yeni arabasıyla görüntülenen 37 yaşındaki Buket’in ilginç oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Buket Aydın köşeyi döndü! Yeni arabasıyla görüntülenen 37 yaşındaki Buket'in ilginç oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buket Aydın köşeyi döndü! Yeni arabasıyla görüntülenen 37 yaşındaki Buket’in ilginç oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Buket Aydın önceki gün Bebek'te görüntülendi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Aydın gülmekten kırdı geçirdi.

Buket Aydın köşeyi döndü! Yeni arabasıyla görüntülenen 37 yaşındaki Buket’in ilginç oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni aldığı elektrikli mini arabasıyla görüntülenen Aydın'ın, marka yüzü olduğu ortaya çıktı.

Buket Aydın köşeyi döndü! Yeni arabasıyla görüntülenen 37 yaşındaki Buket’in ilginç oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

XEV Yoyo marka aracın tanıtımı için anlaşma yaptığı öğrenilen sunucunun, 2 milyon TL ücret aldığı öğrenildi.

Buket Aydın köşeyi döndü! Yeni arabasıyla görüntülenen 37 yaşındaki Buket’in ilginç oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

İşte başta Buket Aydın'ın yeni aracı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin arabaları...

SON DAKİKA