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Haberler Magazin Buket Aydın göğüs dekoltesiyle 'yine açtı' dedirtti! Emir Sarıgül'ün Sibel Can'la ifşası sonrası 'işimle gündeme gelmek istiyorum' demişti

Buket Aydın göğüs dekoltesiyle 'yine açtı' dedirtti! Emir Sarıgül'ün Sibel Can'la ifşası sonrası 'işimle gündeme gelmek istiyorum' demişti

Buket Aydın göğüs dekoltesiyle 'yine açtı' dedirtti! Emir Sarıgül'ün Sibel Can'la ifşası sonrası 'işimle gündeme gelmek istiyorum' diyen Buket Aydın Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak katıldığı defilede tercih ettiği elbise ile adından söz ettiren Buket Aydın magazin gündemine bomba gibi düştü.

01.12.2021 15:14 - Son Güncelleme: 01.12.2021 15:21
Buket Aydın göğüs dekoltesiyle ’yine açtı’ dedirtti! Emir Sarıgül’ün Sibel Can’la ifşası sonrası ’işimle gündeme gelmek istiyorum’ demişti

Buket Aydın göğüs dekoltesiyle 'yine açtı' dedirtti! Emir Sarıgül'ün Sibel Can'la ifşası sonrası 'işimle gündeme gelmek istiyorum' demişti...

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Buket Aydın göğüs dekoltesiyle ’yine açtı’ dedirtti! Emir Sarıgül’ün Sibel Can’la ifşası sonrası ’işimle gündeme gelmek istiyorum’ demişti

Ünlü modacı Hakan Akkaya, dün akşam 2022 koleksiyonunu tanıtmak için defile düzenledi. Ünlü isimlerin akın ettiği defilede en dikkat çeken isim, ünlü sunucu Buket Aydın oldu.

Buket Aydın göğüs dekoltesiyle ’yine açtı’ dedirtti! Emir Sarıgül’ün Sibel Can’la ifşası sonrası ’işimle gündeme gelmek istiyorum’ demişti

DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Aydın, siyah derin göğüs dekolteli saten elbisesini siyah ceket ve siyah topuklu ayakkabı ile tamamladı. Cesur dekoltesiyle dikkat çeken sunucunun taktığı kolyesi de göz kamaştırdı. Aydın, defileden fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Buket Aydın göğüs dekoltesiyle ’yine açtı’ dedirtti! Emir Sarıgül’ün Sibel Can’la ifşası sonrası ’işimle gündeme gelmek istiyorum’ demişti

Elbise tercihi ile adından söz ettiren Buket Aydın, geçtiğimiz ay Emir Sarıgül - Sibel Can aşkı hakkında yaptığı açıklama ile dikkat çekmişti.

Buket Aydın göğüs dekoltesiyle ’yine açtı’ dedirtti! Emir Sarıgül’ün Sibel Can’la ifşası sonrası ’işimle gündeme gelmek istiyorum’ demişti

BUKET AYDIN'DAN BOMBA SÖZLER!

İfşa olan tekne görüntülerinin ardından bir kez daha yakalanan Emir Sarıgül ile Sibel Can, magazin gündemine bomba gibi düştü.

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