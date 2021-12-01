Buket Aydın göğüs dekoltesiyle 'yine açtı' dedirtti! Emir Sarıgül'ün Sibel Can'la ifşası sonrası 'işimle gündeme gelmek istiyorum' demişti
Buket Aydın göğüs dekoltesiyle 'yine açtı' dedirtti! Emir Sarıgül'ün Sibel Can'la ifşası sonrası 'işimle gündeme gelmek istiyorum' diyen Buket Aydın Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak katıldığı defilede tercih ettiği elbise ile adından söz ettiren Buket Aydın magazin gündemine bomba gibi düştü.
01.12.2021 15:14
- Son Güncelleme: 01.12.2021 15:21
Buket Aydın göğüs dekoltesiyle 'yine açtı' dedirtti! Emir Sarıgül'ün Sibel Can'la ifşası sonrası 'işimle gündeme gelmek istiyorum' demişti...
Elbise tercihi ile adından söz ettiren Buket Aydın, geçtiğimiz ay Emir Sarıgül - Sibel Can aşkı hakkında yaptığı açıklama ile dikkat çekmişti.
BUKET AYDIN'DAN BOMBA SÖZLER!
İfşa olan tekne görüntülerinin ardından bir kez daha yakalanan Emir Sarıgül ile Sibel Can, magazin gündemine bomba gibi düştü.