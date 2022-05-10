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Haberler Magazin Buket Aydın göğüs dekoltesini paylaştı 'tarafını seç' dedi olay oldu! Sosyal medyayı sallayan kareye yorum yağdı: "Seçmek imkansız"

Buket Aydın göğüs dekoltesini paylaştı 'tarafını seç' dedi olay oldu! Sosyal medyayı sallayan kareye yorum yağdı: "Seçmek imkansız"

Buket Aydın göğüs dekoltesini paylaştı 'tarafını seç' dedi sosyal medyada olay oldu! Buket'in iki fotoğrafına takipçilerinden "Seçmek imkansız" yorumları yağdı. 37 yaşındaki Buket Aydın Instagram paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Buket Aydın bu kez, "Uzun zamandır bir şey paylaşmadığımı fark ettim, niye söylemiyorsunuz? O zaman tarafını seç 1 mi 2 mi?" notuyla paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi.

10.05.2022 12:00 - Son Güncelleme: 10.05.2022 12:00
Buket Aydın göğüs dekoltesini paylaştı ’tarafını seç’ dedi olay oldu! Sosyal medyayı sallayan kareye yorum yağdı: Seçmek imkansız

"SEÇMEK İMKANSIZ"

Buket Aydın göğüs dekoltesini paylaştı 'tarafını seç' dedi kısa sürede olay oldu! Sosyal medyayı sallayan kareye Buket'in takipçilerinden yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buket Aydın göğüs dekoltesini paylaştı ’tarafını seç’ dedi olay oldu! Sosyal medyayı sallayan kareye yorum yağdı: Seçmek imkansız

Son zamanlarda magazin gündeminde sık sık yer alan Buket Aydın, göğüs dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Buket Aydın göğüs dekoltesini paylaştı ’tarafını seç’ dedi olay oldu! Sosyal medyayı sallayan kareye yorum yağdı: Seçmek imkansız

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü sunucu Buket Aydın, Instagram paylaşımları ile magazin gündemini meşgul ediyor.

Buket Aydın göğüs dekoltesini paylaştı ’tarafını seç’ dedi olay oldu! Sosyal medyayı sallayan kareye yorum yağdı: Seçmek imkansız

"EVLİLİK GÜZEL BİR ŞEY"

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Buket Aydın,"İkinci bir evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Neden düşünmeyeyim doğru kişi ile olursa evlilik güzel bir şey" yanıtını vermişti.

Buket Aydın göğüs dekoltesini paylaştı ’tarafını seç’ dedi olay oldu! Sosyal medyayı sallayan kareye yorum yağdı: Seçmek imkansız

AŞK SARMALI!

'Emir Sarıgül - Buket Aydın aşkı tekrardan alevlendi' iddiası geçtiğimiz ay magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Emir Sarıgül ile aşk defterini kapattığını defalarca dile getiren Buket Aydın, Gayrettepe'de bulunan bir restoranda Sarıgül ile baş başa yemek yerken görüntülenmişti.

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