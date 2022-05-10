Buket Aydın göğüs dekoltesini paylaştı 'tarafını seç' dedi olay oldu! Sosyal medyayı sallayan kareye yorum yağdı: "Seçmek imkansız"
Buket Aydın göğüs dekoltesini paylaştı 'tarafını seç' dedi sosyal medyada olay oldu! Buket'in iki fotoğrafına takipçilerinden "Seçmek imkansız" yorumları yağdı. 37 yaşındaki Buket Aydın Instagram paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Buket Aydın bu kez, "Uzun zamandır bir şey paylaşmadığımı fark ettim, niye söylemiyorsunuz? O zaman tarafını seç 1 mi 2 mi?" notuyla paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi.
"SEÇMEK İMKANSIZ"
Buket Aydın göğüs dekoltesini paylaştı 'tarafını seç' dedi kısa sürede olay oldu! Sosyal medyayı sallayan kareye Buket'in takipçilerinden yorum yağdı.
Son zamanlarda magazin gündeminde sık sık yer alan Buket Aydın, göğüs dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi.
"EVLİLİK GÜZEL BİR ŞEY"
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Buket Aydın,"İkinci bir evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Neden düşünmeyeyim doğru kişi ile olursa evlilik güzel bir şey" yanıtını vermişti.
AŞK SARMALI!
'Emir Sarıgül - Buket Aydın aşkı tekrardan alevlendi' iddiası geçtiğimiz ay magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Emir Sarıgül ile aşk defterini kapattığını defalarca dile getiren Buket Aydın, Gayrettepe'de bulunan bir restoranda Sarıgül ile baş başa yemek yerken görüntülenmişti.