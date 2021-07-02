Buket Aydın bu kez de derin göğüs dekoltesi ile gündem olmaya çalıştı! Tükürdüğünü yalayan Buket, Emir Sarıgül ile ifşa olmuştu...

Buket Aydın bu kez de derin göğüs dekoltesi ile gündem olmaya çalıştı! Tükürdüğünü yalayan Buket Aydın'ın, Emir Sarıgül ile tekne görüntüleri ifşa olmuştu... Magazin gündemine bomba gibi düşen Emir - Buket ikilisinden bir süredir ses seda çıkmıyor. Her defasında söylediği yalan ayağına dolanan ve özel hayatıyla adından söz ettiren Buket Aydın bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımı ile gündem oldu.

02.07.2021 17:59 - Son Güncelleme: 02.07.2021 18:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





