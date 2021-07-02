Buket Aydın bu kez de derin göğüs dekoltesi ile gündem olmaya çalıştı! Tükürdüğünü yalayan Buket, Emir Sarıgül ile ifşa olmuştu...
Buket Aydın bu kez de derin göğüs dekoltesi ile gündem olmaya çalıştı! Tükürdüğünü yalayan Buket Aydın'ın, Emir Sarıgül ile tekne görüntüleri ifşa olmuştu... Magazin gündemine bomba gibi düşen Emir - Buket ikilisinden bir süredir ses seda çıkmıyor. Her defasında söylediği yalan ayağına dolanan ve özel hayatıyla adından söz ettiren Buket Aydın bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımı ile gündem oldu.
02.07.2021 17:59
- Son Güncelleme: 02.07.2021 18:04
Buket Aydın bu kez de derin göğüs dekoltesi ile gündem olmaya çalıştı! Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, yalanladığı ilişkisi ile uzun süre gündemi meşgul etti.
"Asla barışmayacağım" diyen ve ardından Emir Sarıgül ile görüntüleri ifşa olan Aydın bu kez de derin göğüs dekoltesi ile adından söz ettirdi.
Aydın'ın bu hamlesi sosyal medyada, 'Gündemde adımı göremeyince ben' şeklinde yorumlandı.
NELER YAŞANDI?
Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yalanı bir kez daha ortaya çıktı! Sibel Can'la tekne ifşasının ardından 'bir daha asla' diyen Buket Aydın tükürdüğünü yaladı.
Kısa süre önce Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını, asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söyleyen Buket Aydın, Emir Sarıgül ile Yeniköy'de sevgilisinin tekneye binerken birlikte görüntülendi.