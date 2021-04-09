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Bücür Cadı'nın Zeliş'i o zamanlar 9 yaşındaydı... Merve Erdoğan son haliyle 'yıllar ne çabuk geçti' dedirtti

Bir zamanların çocuk yıldızı değişimiyle şaşkına çevirdi. Bücür Cadı dizisinin Zeliş'i Merve Erdoğan o zamanlar henüz 9 yaşındaydı... Bücür Cadı'daki performansıyla dönemin dikkat çeken çocuk oyuncularından olan Merve Erdoğan son haliyle 'yıllar ne çabuk geçti' dedirtti. Şimdilerde eşiyle mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.

09.04.2021 09:09 - Son Güncelleme: 09.04.2021 09:13
Bücür Cadı'nın Zeliş'i o zamanlar 9 yaşındaydı... Merve Erdoğan son haliyle 'yıllar ne çabuk geçti' dedirtti

Bücür Cadı'nın Zeliş'i o zamanlar 9 yaşındaydı... Merve Erdoğan son haliyle 'yıllar ne çabuk geçti' dedirtti. 22 Haziran 1991 tarihinde Niğde'de dünyaya gelen genç oyuncu son yıllardaki değişimiyle görenleri hayrete düşürdü. İşte Merve Erdoğan ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Bücür Cadı'nın Zeliş'i o zamanlar 9 yaşındaydı... Merve Erdoğan son haliyle 'yıllar ne çabuk geçti' dedirtti

ESRA CEYHAN

Bücür Cadı'nın Zeliş'i o zamanlar 9 yaşındaydı... Merve Erdoğan son haliyle 'yıllar ne çabuk geçti' dedirtti

Bücür Cadı'nın Zeliş'i o zamanlar 9 yaşındaydı... Merve Erdoğan son haliyle 'yıllar ne çabuk geçti' dedirtti

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Bücür Cadı'nın Zeliş'i o zamanlar 9 yaşındaydı... Merve Erdoğan son haliyle 'yıllar ne çabuk geçti' dedirtti

HAZAL ŞENEL