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Haberler Magazin Bücür Cadı’nı Zeliş’i Merve Erdoğan anne oldu! 9 yaşındaki haliyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan’a bakın! Minik bebeğiyle...

Bücür Cadı’nı Zeliş’i Merve Erdoğan anne oldu! 9 yaşındaki haliyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan’a bakın! Minik bebeğiyle...

Bücür Cadı'nı Zeliş'i Merve Erdoğan anne oldu! Başrollerinde Sezer Güvenirgil, Yunus Bülbül, Önder Açıkalın gibi isimlerin yer aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Henüz 9'undayken sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ve şimdilerde 31 yaşında olan Merve Erdoğan, geçen hafta anne oldu. Kızına 'Zehra Mercan' adını veren Erdoğan, ilk aile fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte o paylaşım...

09.09.2022 19:06 - Son Güncelleme: 09.09.2022 19:06
Bücür Cadı’nı Zeliş’i Merve Erdoğan anne oldu! 9 yaşındaki haliyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan’a bakın! Minik bebeğiyle...

1999'da yayın hayatına başlayan Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan'dan müjdeli haber geldi.

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Bücür Cadı’nı Zeliş’i Merve Erdoğan anne oldu! 9 yaşındaki haliyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan’a bakın! Minik bebeğiyle...

Mert Carim ile mutlu bir evlilik sürdüren Merve Erdoğan, anne oldu. Minik kızına 'Zehra Mercan' adını veren Erdoğan, ilk aile fotoğrafını da sosyal medya hesabında yayınladı.

Bücür Cadı’nı Zeliş’i Merve Erdoğan anne oldu! 9 yaşındaki haliyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan’a bakın! Minik bebeğiyle...

Çiçeği burnunda anne, paylaşımının altında şu ifadeleri kullandı: "Bugün 3 kişilik hayatımızın birinci haftası doldu. 7 gün ne ara geçti, biz bu 7 günde kaç saat uyuduk hiç bilmiyorum... Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah...

Bücür Cadı’nı Zeliş’i Merve Erdoğan anne oldu! 9 yaşındaki haliyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan’a bakın! Minik bebeğiyle...

"İYİ Kİ GELDİN"
Bize dünyanın en güzel duygusunu yaşattığı için binlerce kez şükürler olsun...Hoş geldin hayatımıza canım kızım, ne kadar da güzel geldin, iyi ki geldin"

Bücür Cadı’nı Zeliş’i Merve Erdoğan anne oldu! 9 yaşındaki haliyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan’a bakın! Minik bebeğiyle...

İşte Merve Erdoğan'ın paylaştığı o poz...

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