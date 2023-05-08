Buckingham Prensesi Henna Bülbül'ün son haline bakın! Demet Akalın ona bayılıyordu Çocuktan Al Haberi'de küçücüktü artık 11 yaşında
Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Çocuktan Al Haberi... 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar o dönem sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyor. Onlardan biri de Buckingham Prensesi yani Henna Bülbül. Demet Akalın'la girdiği düğün diyalogu ve sevimli sevimli, yarım yarım konuşmasıyla hafızalara kazınan Henna Bülbül şimdilerde koskoca bir kız. Gelin değişimine birlikte göz atalım.
08.05.2023 12:36 - Son Güncelleme: 08.05.2023 12:36
İki kardeş olan Henna'ya Evrim Akın Buckingham Prensesi olarak seslenmektedir. Bale ve piyano eğitimi aldı. Annesi Ayşenur Hanım'dır. Henna isminin anlamı kına ağacı olarak geçmektedir.