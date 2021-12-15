Bu ünlüleri birbirinden ayırt etmek neredeyse imkansız! İnanılmaz ikiz gibiler tıpatıp benziyorlar! Kız kardeşi olsa ancak bu kadar olur

Hangisinin Sertap Erener, hangisinin Zeynep Casalini olduğunu ayırt edebiliyor musunuz? Zorlanmanız normal... Çünkü bu ünlüler kardeş kadar benziyorlar. 2021 yılını geride bırakıyoruz. Bu yıl en çok o ünlülerin benzerlikleri konuşuldu. 'İkiz gibiler, 'Tıpatıp benziyorlar', 'İnanılmaz' gibi yorumların yapıldığı şaşırtan benzerliği bulunan o ünlülere haberimizde yer verdik. İşte ağızları açık bıraktıran benzerlikteki ünlüler...