Bu ünlüleri birbirinden ayırt etmek neredeyse imkansız! İnanılmaz ikiz gibiler tıpatıp benziyorlar! Kız kardeşi olsa ancak bu kadar olur
2021 yılı bitiyor. Yeni yıla doğru giderken magazin dünyasında bu yıl en çok konuşulan konular arasında o ünlülerin benzerliği oldu. Hadise ve Ece Seçkin, Hande Soral ve Esra Bilgiç, Nebahat Çehre ve Evrim Alasya, hatta, Gülşen Bübikoğlu ve Ebru Cündubeyoğlu... Sertab Erener ve Zeynep Casalini'nin benzerliği zaten her dönem konuşuluyor. Peki diğer ünlüler? İşte şaşırtan derecede birbirlerine tıpatıp benzeyen, kimilerinin 'akraba olmalı bunlar' dediği o ünlüler...
15.12.2021 12:31
- Son Güncelleme: 15.12.2021 12:31
Hangisinin Sertap Erener, hangisinin Zeynep Casalini olduğunu ayırt edebiliyor musunuz? Zorlanmanız normal... Çünkü bu ünlüler kardeş kadar benziyorlar. 2021 yılını geride bırakıyoruz. Bu yıl en çok o ünlülerin benzerlikleri konuşuldu. 'İkiz gibiler, 'Tıpatıp benziyorlar', 'İnanılmaz' gibi yorumların yapıldığı şaşırtan benzerliği bulunan o ünlülere haberimizde yer verdik. İşte ağızları açık bıraktıran benzerlikteki ünlüler...