Bu Tarz Benim'in şampiyon kardeşleri estetikler sonrası tanımanıza imkan yok! Aycan-Nurcan Şencan...
Bir dönemin moda programları furyasının kazananlarındandı Aycan Şencan ve Nurcan Şencan kardeşler... Onların katıldığı dönem "Bu Tarz Benim" adıyla yanınlanan sonrasında da "İşte Benim Stilim" yarışmasında gördüğümüz kardeşler, tarzları ve duruşlarıyla dikkat çeken isimlerden biri olmuşlardı. Ancak sonrasında sırra kadem bastılar ve son halleriyle tanımanız mümkün değil. Aycan - Nurcan Şencan kardeşler değişimleriyle herkesi şaşırttı. İşte estetik müdahaleler ile bambaşka olan kardeşlerin son hali.
02.10.2021 08:41
- Son Güncelleme: 02.10.2021 08:47
Bir dönem damga vuran Bu Tarz Benim'in birincileri Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin son halini görenler gözlerine inanamadı.
2014 yılında yayınlanan Bu Tarz Benim programının ilk sezonunun şampiyonu Aycan-Nurcan Şencan kardeşler olmuştu.