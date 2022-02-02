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Haberler Magazin Bu Tarz Benim'de duru güzelliği ile kıskanılıyordu! Nur Bozar'ın son haline bakın! Yarışmayı bırakıp evlendi şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Bu Tarz Benim'de duru güzelliği ile kıskanılıyordu! Nur Bozar'ın son haline bakın! Yarışmayı bırakıp evlendi şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Nur Bozar'ın son haline bakın! Yarışmanın en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Bozar şimdilerde evli, mutlu, çocuklu... Yarışmayı bırakıp aniden evlenen Bozar şimdilerde mutlu hayatı ile konuşuluyor. Yarışmada tanındıktan sonra sosyal medya hesabında takipçi sayısını artıran eski yarışmacıyı artık tam 12,6 bin kişi takip ediyor. İşte Bu Tarz Benim'den rüzgar gibi geçen Nur Bozar'ın yeni tarzı ve ailesi...

02.02.2022 22:29 - Son Güncelleme: 02.02.2022 22:29
Bu Tarz Benim’de duru güzelliği ile kıskanılıyordu! Nur Bozar’ın son haline bakın! Yarışmayı bırakıp evlendi şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Bir dönem moda programı Bu Tarz Benim'de yarışan Nur Bozan'ın şimdiki hali merak ediliyordu. Yarışmadan sonra aniden evlenme kararı alan güzel yarışmacı bir de çocuk yaptı. 3 kişilik bir aile oluşturan Nur Bozan sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. İnstagram'da 12 bini aşkın takipçisi bulunan Bozan sık sık çocuğu ile çektiği fotoğrafları paylaşıyor. Kimi eski yarışmacıyı gördüğünde tanıyamıyor. İşte 31 yaşındaki Bu Tarz Benim Nur'un yeni hayatı...

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Bu Tarz Benim’de duru güzelliği ile kıskanılıyordu! Nur Bozar’ın son haline bakın! Yarışmayı bırakıp evlendi şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Show TV'nin yarışma programı Bu Tarz Benim (diğer adıyla İşte Benim Stilim) bir dönemin en favori programları arasında yer alıyordu.

Bu Tarz Benim’de duru güzelliği ile kıskanılıyordu! Nur Bozar’ın son haline bakın! Yarışmayı bırakıp evlendi şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Öykü Serter tarafından sunulan yarışmanın gözde isimlerinden Nur Bozan güzelliği sayesinde yarışmada hep öne çıkıyordu.

Bu Tarz Benim’de duru güzelliği ile kıskanılıyordu! Nur Bozar’ın son haline bakın! Yarışmayı bırakıp evlendi şimdi evli, mutlu, çocuklu...

2015 yılında Gökhan Şener'le dünya evine giren Nur Bozar, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Bu Tarz Benim’de duru güzelliği ile kıskanılıyordu! Nur Bozar’ın son haline bakın! Yarışmayı bırakıp evlendi şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Anne olan ve kızına Kumsal adını veren Bozar, yeniden ekranlarda yer almadı ancak bazı özel çekimlere katılıyor.

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