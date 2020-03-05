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Bu kadar olmaz! Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin'in son halini görenler şaşkınlık geçirdi! Annesinin adeta bire bir aynısı!

Bu kadar olmaz! Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'in son halini görenler şaşkınlık geçirdi! Annesinin adeta bire bir aynısı! Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen ortaya çıktı. Yıllardır kameralardan uzak tuttuğu kızı Sezen ile benzerliği ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Kızının evliliğinin ardından ise torunları için de aynı şeyi yapan Tilbe'den sonunda bir üç kuşağın bir arada olduğu bir aile fotoğrafı geldi. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Karahan... İşte 51 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin, çok sevdiği Sezen Aksu'nun adını verdiği biricik kızı Sezen Burçin. Yıldız Tilbe, kızı Sezen Burçin'i, Serdar Özden ile böyle evlendirmişti. Düğüne Demet Akalın, Alişan ve Rober Hatemo da katılmıştı. Ancak Sezen Burçin'in bu evliliği uzun sürmedi.

05.03.2020 11:43 - Son Güncelleme: 05.03.2020 11:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





