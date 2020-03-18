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Bu benzerlik görenleri şoke etti! Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın usta ismi şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi arasındaki benzerlik görenleri şoke etti. Melike İpek Yalova, Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Doktor Müjgan karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Melike İpek Yalova geçtiğimiz aylarda yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu Melike İpek Yalova, Yeşilçam'ın usta ismine benzerliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni güzeli Melike İpek Yalova'nın benzediği Yeşilçam'ın güzel ismi ve birbirine benzeyen ünlüler...

18.03.2020 23:53 - Son Güncelleme: 19.03.2020 00:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





