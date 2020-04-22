Bruce Willis’in kızı Scout açıklama yaptı! Bruce Willis ve Demi Moore karantinayı neden birlikte geçiriyor?

28 yaşındaki Scout Willis, Emma Heming ve kardeşlerinin niçin kendilerine katılamadığını açıklarken, "Herkese garip gelen ebeveynlerim var. Onlar çok farklı bir seviyedeler. Çok cool hareket. Üvey annem Los Angeles'ta kalmak zorunda çünkü küçük kardeşim Evelyn'in ayağına parkta oynarken bir iğne battı. Herhangi bir hastalık bulaşıp bulaşmadığının anlaşılması için bazı testlerden geçmesi gerekti. Emma'nın onu doktora götürüp tetkik sonuçlarını alması gerekiyor" dedi.

