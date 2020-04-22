Haberler Galeri Magazin Bruce Willis’in kızı Scout açıklama yaptı! Bruce Willis ve Demi Moore karantinayı neden birlikte geçiriyor?

Bruce Willis’in kızı Scout açıklama yaptı! Bruce Willis ve Demi Moore karantinayı neden birlikte geçiriyor?

Bruce Willis'in kızı Scout Willis, babasının neden eşi ve çocuklarıyla değil de, annesi Demi Moore ve kendileriyle kaldığını açıkladı. Hollywood'un yıldız oyuncularından Bruce Willis, karantina sürecini eşi Emma Heming yerinde eski eşi Demi Moore ile geçirmeye başladı. Bruce Willis'in neden eşinin yanında olmadığı merak konusu olurken, Willis'in kızı Scout Willis'ten merak edilen soruya yanıt geldi.

22.04.2020 15:01 - Son Güncelleme: 22.04.2020 15:01
Bruce Willis’in kızı Scout açıklama yaptı! Bruce Willis ve Demi Moore karantinayı neden birlikte geçiriyor?

Willis, bir süredir, eski eşi Demi Moore; kızları ve onların erkek arkadaşlarıyla birlikte Idaho'da karantinada. Moore'un evinde Bruce Willis'in yanı sıra kızları 28 yaşındaki Scout, 26 yaşındaki Tallulah, 31 yaşındaki Rumer ve iki kızının erkek arkadaşları da bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bruce Willis’in kızı Scout açıklama yaptı! Bruce Willis ve Demi Moore karantinayı neden birlikte geçiriyor?

Birlikte eğlenceli vakit geçiren grup, bu sırada çekilen pozlarını da sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Bruce Willis’in kızı Scout açıklama yaptı! Bruce Willis ve Demi Moore karantinayı neden birlikte geçiriyor?

Öte yandan neden eşiyle değil de eski eşiyle karantinada kaldığı sorusu akıllara kuracalarken, usta aktörün Emma Heming ile boşanma aşmasında olduğu söylentileri ortaya atılmış ancak çiftin yakınları tarafından yalanlanmıştı.

Bruce Willis’in kızı Scout açıklama yaptı! Bruce Willis ve Demi Moore karantinayı neden birlikte geçiriyor?

Fakat gerçeği Moore ile Willis'in kızı Scout sosyal medya hesabından açıkladı.

Bruce Willis’in kızı Scout açıklama yaptı! Bruce Willis ve Demi Moore karantinayı neden birlikte geçiriyor?

28 yaşındaki Scout Willis, Emma Heming ve kardeşlerinin niçin kendilerine katılamadığını açıklarken, "Herkese garip gelen ebeveynlerim var. Onlar çok farklı bir seviyedeler. Çok cool hareket. Üvey annem Los Angeles'ta kalmak zorunda çünkü küçük kardeşim Evelyn'in ayağına parkta oynarken bir iğne battı. Herhangi bir hastalık bulaşıp bulaşmadığının anlaşılması için bazı testlerden geçmesi gerekti. Emma'nın onu doktora götürüp tetkik sonuçlarını alması gerekiyor" dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan kahreden haber! Armando Zanna hayatını kaybetti...
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan kahreden haber! Armando Zanna hayatını kaybetti...