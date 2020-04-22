Bruce Willis’in kızı Scout açıklama yaptı! Bruce Willis ve Demi Moore karantinayı neden birlikte geçiriyor?
Bruce Willis'in kızı Scout Willis, babasının neden eşi ve çocuklarıyla değil de, annesi Demi Moore ve kendileriyle kaldığını açıkladı. Hollywood'un yıldız oyuncularından Bruce Willis, karantina sürecini eşi Emma Heming yerinde eski eşi Demi Moore ile geçirmeye başladı. Bruce Willis'in neden eşinin yanında olmadığı merak konusu olurken, Willis'in kızı Scout Willis'ten merak edilen soruya yanıt geldi.
28 yaşındaki Scout Willis, Emma Heming ve kardeşlerinin niçin kendilerine katılamadığını açıklarken, "Herkese garip gelen ebeveynlerim var. Onlar çok farklı bir seviyedeler. Çok cool hareket. Üvey annem Los Angeles'ta kalmak zorunda çünkü küçük kardeşim Evelyn'in ayağına parkta oynarken bir iğne battı. Herhangi bir hastalık bulaşıp bulaşmadığının anlaşılması için bazı testlerden geçmesi gerekti. Emma'nın onu doktora götürüp tetkik sonuçlarını alması gerekiyor" dedi.