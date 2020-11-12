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Britney Spears'ın babasıyla arasında ne var? Babasından korktuğunu söyleyen 38 yaşındaki Britney Spears...
Britney Spears'ın babasıyla arasında ne var? Babasından korktuğunu söyleyen 38 yaşındaki Britney Spears...
Bir dönemin en popüler kadın sanatçıları arasında yer alıyor Britney Spears... 2 Aralık 1981 McComb - Mississippi doğumlu olan Amerikan pop müzik sanatçısı, dansçı ve sinema oyuncusu olan Britney Spears, babasıyla gündeme geldi. ABD'li ünlü şarkıcı Britney Spears'ın avukatları sanatçının babasından korktuğunu ve vasisi olmaya devam ettiği sürece bir daha şarkı söylemeyeceğini belirtti.
12.11.2020 14:19
- Son Güncelleme: 12.11.2020 14:33
Bir dönemin büyük ses getiren kadın sanatçılarından olan ABD'li şarkıcı Britney Spears, babasından korkuyor...
Jamie Spears, şarkıcının 2007'de yaşadığı çöküşün ardından mahkeme kararıyla Britney Spears'ın kariyerini ve kişisel yaşamını kontrol ediyor.
12 yıldır kişisel yaşamı, kariyeri ve mal varlığının büyük bir kısmı üzerinde kontrol sahibi olan babasının yegane vasi rolünü sonlandırmak için mücadele eden Britney Spears, Los Angeles'ta görülen davada hakimin babası Jamie Spears'ı işlerini denetleme rolünden almasını istedi.
Mirror'ın haberine göre Los Angeles'taki mahkemede şarkıcının avukatları Jamie ve Britney Spears'ın herhangi bir iş ilişkisinin olmadığını ve artık konuşmadıklarını söyledi.
Şarkıcının avukatı Samuel D. Ingham, Spears'ın kendisine defalarca babasından korktuğunu söylediğini aktardı.
Jamie Spears'ın avukatları iddiaları reddetti ve ayrıca şarkıcının babasının Spears'ın servetini artırdığını söyledi.
Britney Spears, babasının vasilikten alınmasını istiyor. Spears'ın zorla alıkonduğunu ve sosyal medyadan şifreli mesajlar gönderdiğini düşünen hayranlarıysa Free Britney (Britney'e özgürlük) hareketini başlatmıştı.