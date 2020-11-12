Haberler Galeri Magazin Britney Spears'ın babasıyla arasında ne var? Babasından korktuğunu söyleyen 38 yaşındaki Britney Spears...

Britney Spears'ın babasıyla arasında ne var? Babasından korktuğunu söyleyen 38 yaşındaki Britney Spears...

Bir dönemin en popüler kadın sanatçıları arasında yer alıyor Britney Spears... 2 Aralık 1981 McComb - Mississippi doğumlu olan Amerikan pop müzik sanatçısı, dansçı ve sinema oyuncusu olan Britney Spears, babasıyla gündeme geldi. ABD'li ünlü şarkıcı Britney Spears'ın avukatları sanatçının babasından korktuğunu ve vasisi olmaya devam ettiği sürece bir daha şarkı söylemeyeceğini belirtti.

12.11.2020 14:19 - Son Güncelleme: 12.11.2020 14:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





