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Britney Spears Instagram pozlarıyla ortalığı salladı! Üçüncü kez evlenmişti öyle pozlar verdi ki... Olay kareler ağızları açık bıraktı

Britney Spears Instagram pozlarıyla ortalığı salladı! Üçüncü kez evlenmişti... 2 Aralık 1981 McComb - Mississippi doğumlu olan Amerikan pop müzik sanatçısı, dansçı ve sinema oyuncusu olan Britney Spears, son haliyle ağızları açık bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Britney Spears Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

22.07.2022 13:58 - Son Güncelleme: 22.07.2022 13:58
Britney Spears Instagram pozlarıyla ortalığı salladı! Üçüncü kez evlenmişti öyle pozlar verdi ki... Olay kareler ağızları açık bıraktı

Britney Spears Instagram pozlarıyla ortalığı salladı! Üçüncü kez evlenmişti öyle pozlar verdi ki... Olay kareler ağızları açık bıraktı.

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Britney Spears Instagram pozlarıyla ortalığı salladı! Üçüncü kez evlenmişti öyle pozlar verdi ki... Olay kareler ağızları açık bıraktı

Britney Spears, serveti ve hayatını kontrol ettiğini söylediği, evlenmesine de engel olduğunu dile getirdiği yasal vasiliğin son bulmasından yedi ay sonra nişanlısı Sam Asghari'yle evlendi.

Britney Spears Instagram pozlarıyla ortalığı salladı! Üçüncü kez evlenmişti öyle pozlar verdi ki... Olay kareler ağızları açık bıraktı

Çift, Los Angeles'ta dar katılımlı, samimi bir törenle dünya evine girdi. Pop yıldızı geçtiğimiz yıl yapılan bir mahkemede, 13 yıldır devam eden yasal vasilik nedeniyle evlenip çocuk yapmasının mümkün olmadığını söylemişti.

Britney Spears Instagram pozlarıyla ortalığı salladı! Üçüncü kez evlenmişti öyle pozlar verdi ki... Olay kareler ağızları açık bıraktı

Yasal vasilik düzenlemesi Kasım ayında son bulmuş, Britney Spears kısa süre sonra hamile kalmış ancak Mayıs ayında düşük yaptığını açıklamıştı.

Britney Spears Instagram pozlarıyla ortalığı salladı! Üçüncü kez evlenmişti öyle pozlar verdi ki... Olay kareler ağızları açık bıraktı

Instagram'dan paylaştığı bu karelerle gündeme bomba gibi düşen Birney Spears'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor.

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