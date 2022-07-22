Britney Spears Instagram pozlarıyla ortalığı salladı! Üçüncü kez evlenmişti öyle pozlar verdi ki... Olay kareler ağızları açık bıraktı
Britney Spears Instagram pozlarıyla ortalığı salladı! Üçüncü kez evlenmişti... 2 Aralık 1981 McComb - Mississippi doğumlu olan Amerikan pop müzik sanatçısı, dansçı ve sinema oyuncusu olan Britney Spears, son haliyle ağızları açık bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Britney Spears Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü.
22.07.2022 13:58 - Son Güncelleme: 22.07.2022 13:58
Britney Spears Instagram pozlarıyla ortalığı salladı! Üçüncü kez evlenmişti öyle pozlar verdi ki... Olay kareler ağızları açık bıraktı.
Britney Spears, serveti ve hayatını kontrol ettiğini söylediği, evlenmesine de engel olduğunu dile getirdiği yasal vasiliğin son bulmasından yedi ay sonra nişanlısı Sam Asghari'yle evlendi.