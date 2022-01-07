Britney Spears çırılçıplak selfie çekti mahrem yerlerini... Mutfaktan paylaşım yapan Britney'den olay pozlar!
Britney Spears çırılçıplak selfie çekti mahrem yerlerini... Mutfaktan paylaşım yapan Britney'den olay pozlar arka arkaya geldi. Önceki gün, 2004 yılında evlendiği eski eşi oyuncu 'Jason Alexander birini takip ettiği gerekçesiyle tutuklandı' haberiyle gündeme gelen Britney Spears, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha adından söz ettirdi. Skandal karelerin ardından kısa sürede çok konuşulanlar listesine giren Britney Spears, herkesi şoke etti.
07.01.2022 11:43
- Son Güncelleme: 07.01.2022 11:53
Britney Spears çırılçıplak selfie çekti mahrem yerlerini kalple kapattı! Mutfaktan paylaşım yapan Britney'den skandal pozlar peş peşe geldi.
Önceki gün eski eşiyle gündeme gelmişti Britney... Hakkında üçüncü kez tutuklama kararı çıkan Britney Spears'ın eski eski eşi Jason Alexander, ismi açıklanmayan bir kurbanı takip etmekten tutuklandı.
Sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Britney Spears skandal karelerle bir kez daha adından söz ettirdi.
Çırılçıplak selfie çeken Britney Spears, mahrem yerlerini eli ve kalpli emojilerle kapatmaya çalıştı
Skandal görüntünün ardından şok olaylarla gündeme gelen Britney Spears'ın yaşı merak konusu oldu. İşte başta Britney olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...