Bradley Cooper’dan ayrılan Irina Shayk'a annesinden yardım eli!

Bradley Cooper geçtiğimiz günlerde ayrılan Irina Shayk, neredeyse tüm zamanını kızı Lea ile geçiriyor. Bradley ile Irina'nın 4 yıllık ilişkisinin bitme nedeni Lady Gaga olarak gösterilmişti ancak daha sonra gerçek nedenin Irina'nın evlenme isteğine Bradley'nin yanaşmaması olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrılık sonrası kızıyla tek başına kalan Shayk'a en büyük yardım annesinden geldi.

03.07.2019 17:45 - Son Güncelleme: 03.07.2019 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





