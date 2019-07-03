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Bradley Cooper’dan ayrılan Irina Shayk'a annesinden yardım eli!

Bradley Cooper geçtiğimiz günlerde ayrılan Irina Shayk, neredeyse tüm zamanını kızı Lea ile geçiriyor. Bradley ile Irina'nın 4 yıllık ilişkisinin bitme nedeni Lady Gaga olarak gösterilmişti ancak daha sonra gerçek nedenin Irina'nın evlenme isteğine Bradley'nin yanaşmaması olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrılık sonrası kızıyla tek başına kalan Shayk'a en büyük yardım annesinden geldi.

03.07.2019 17:45 - Son Güncelleme: 03.07.2019 17:45
Bradley Cooper’dan ayrılan Irina Shayk'a annesinden yardım eli!

Uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Bradley Cooper'dan ayrılan Irina Shayk, iş dışındaki bütün vaktini minik kızı Lea'ya ayırıyor.

BRADLEY COOPER İLE IRINA SHAKY'IN AYRILMA NEDENİ İÇİN TIKLAYIN!

Bradley Cooper’dan ayrılan Irina Shayk'a annesinden yardım eli!

33 yaşındaki Shayk, önceki gün New York'taki apartmanından çıkarken görüntülendi.

Bradley Cooper’dan ayrılan Irina Shayk'a annesinden yardım eli!

İki yaşındaki kızı Lea'yı kucağında taşıyan Shayk'ın hemen ardından annesi Olga Shaykhlislamova da elinde kahvesi ve telaşlı adımlarla binadan çıktı.

Bradley Cooper’dan ayrılan Irina Shayk'a annesinden yardım eli!

Bradley Cooper ile birlikteliğinin bittiği ileri sürülen ancak bu konuda hiç açıklamada yapmayan Shayk, yine soruları yanıtsız bıraktı.

Bradley Cooper’dan ayrılan Irina Shayk'a annesinden yardım eli!

Çekimleri dışındaki bütün zamanını kızına ayıran Irina Shayk, bu konuda en büyük yardımı da annesinden görüyor.

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