Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlubike'si Yulduz Radjabova'ya bakın! Yulduz Radjabova meğer...

Celaleddin Harzemşah'ın hayatını konu alan ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'inin gündeme düşmesiyle birlikte başrolde oynayan Kutlubike Hayatı merak konusu oldu. Heyecan ve aksiyon dolu anlara sahne olan Bozkır Arslanı Celaleddin, kısa sürede çok sevildi. Harzemşahlar'ın son hükümdarı olan Celaleddin Harzemşahın hayatnıda önemli bir yer alan Kutlubike kimdir ne zaman ve nasıl öldü? Yulduz Radjabova kimdir? İşte detaylar...

25.06.2021 15:41 - Son Güncelleme: 25.06.2021 15:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





