Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlubike'si Yulduz Radjabova'ya bakın! Yulduz Radjabova meğer...
Celaleddin Harzemşah'ın hayatını konu alan ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'inin gündeme düşmesiyle birlikte başrolde oynayan Kutlubike Hayatı merak konusu oldu. Heyecan ve aksiyon dolu anlara sahne olan Bozkır Arslanı Celaleddin, kısa sürede çok sevildi. Harzemşahlar'ın son hükümdarı olan Celaleddin Harzemşahın hayatnıda önemli bir yer alan Kutlubike kimdir ne zaman ve nasıl öldü? Yulduz Radjabova kimdir? İşte detaylar...
11.06.2021 14:12
- Son Güncelleme: 11.06.2021 14:12
Genel yönetmenliğini Metin Günayın yaptığı dizide Kutlu Bike karakterini ise Yulduz Radjabova hayat veriyor. Radjabova ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlu Bike'si Yulduz Radjabova kimdir?
Yulduz Rajabova kimdir?
Özbek sinema ve dizi film oyuncusu. 1987, Özbekistan doğumlu. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'nden mezunudur. Kamera karşısında ilk defa 2013 yılında vizyona giren Khazon isimli sinema filmiyle geçmiştir.
Sadece Özbekistan'da değil ülkemize de tanınan güzel oyuncu daha sonra ise 2016 yılında Virus ve Boyvachcha Kuyov sinema filmlerinde yer almıştır.
2020 yılında, 2000 Songs Of Farida isimli sinema filmi ile geçen Yulduz Rajabova, 2013 yılından itibaren Özbekistan'da birçok film ve dizide rol aldı.
2021 yılında Türkiye-Özbekistan ortakyapımı Bozkır Arslanı Celaleddin / Mendirman Jaloliddin dizisi kadrosunda başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bu dizde Kutlubike karakterini canlandırmıştır.