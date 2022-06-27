Boyunu geçti! Erkan Petekkaya’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Cem Cano Petekkaya kaslarıyla genç kızların yakın takibinde

Kalp krizi geçirdiği iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Erkan Petekkaya iddialara sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yanıt verdi. Haberlerin asılsız olduğunu belirten ünlü oyuncu videonun açıklama kısmına, ''Yine asılsız haber yapmışlar. Sevgiler saygılar. İyi hafta sonları dilerim.'' notunu düştü. Sevenleri rahat bir nefes alırken Petekkaya'nın sosyal medya hesabında yer alan biricik oğlu dikkat çekti. 18 yaşına giren Cem Cano Petekkaya yakışıklılığı ve kaslarıyla genç kızların yakın takibine girdi. Sevenleri oğlunu paylaştığı bir fotoğrafın altına, ''Bu kadar hos bir kadin, bu kadar karizmatik bir erkek ve böyle yakisikli bir evlat.'' yorumunu ekledi.