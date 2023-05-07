Böylesi görülmedi! 47 yaşında 38 beden olmanın sırrını açıkladı! "16 saat boyunca..." 30 günde 10 kilo verdiren Nurgül Yeşilçay diyeti!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay verdiği kilolarla gündeme geliyor. 1 ayda 10 kilo veren Yeşilçay'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. İkinci Bahar ve Asmalı Konak dizileriyle hafızalarda yerini alan başarılı oyuncu 47 yaşında olmasına rağmen formunu ilk günkü gibi koruyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilçay'ın zayıflama yöntemi ise çok konuşuldu.