Vav TV İzle
Haberler Magazin Böylesi görülmedi! 47 yaşında 38 beden olmanın sırrını açıkladı! "16 saat boyunca..." 30 günde 10 kilo verdiren Nurgül Yeşilçay diyeti!

Böylesi görülmedi! 47 yaşında 38 beden olmanın sırrını açıkladı! "16 saat boyunca..." 30 günde 10 kilo verdiren Nurgül Yeşilçay diyeti!

Her dönem adından söz ettirmeyi başaran 46 yaşındaki ünlü oyuncu zayıflama sırrını açıkladı. 38 bedene inen Yeşilçay'ın fit hallerini görenler arama motorlarına yöneldi. Güzel oyuncunun yöntemi ise duyanları şoke etti. İşte Nurgül Yeşilçay'ın 30 günde 10 kilo verdiren diyeti...

takvim.com.tr
07.05.2023 11:11 - Son Güncelleme: 07.05.2023 11:13
30 günde 10 kilo verdiren Nurgül Yeşilçay diyeti! Böylesi görülmedi! 47 yaşında 38 beden olmanın sırrını açıkladı! 16 saat boyunca...

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay verdiği kilolarla gündeme geliyor. 1 ayda 10 kilo veren Yeşilçay'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. İkinci Bahar ve Asmalı Konak dizileriyle hafızalarda yerini alan başarılı oyuncu 47 yaşında olmasına rağmen formunu ilk günkü gibi koruyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilçay'ın zayıflama yöntemi ise çok konuşuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
30 günde 10 kilo verdiren Nurgül Yeşilçay diyeti! Böylesi görülmedi! 47 yaşında 38 beden olmanın sırrını açıkladı! 16 saat boyunca...

Yeşilçay'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı paylaşımda yüzündeki şişlik sosyal medyada gündem olmuştu.

30 günde 10 kilo verdiren Nurgül Yeşilçay diyeti! Böylesi görülmedi! 47 yaşında 38 beden olmanın sırrını açıkladı! 16 saat boyunca...

Yer aldığı proje için farklı bir tarza bürünmesi gerken Yeşilçay konuyla iligli açıklamada bulunmuştu.

30 günde 10 kilo verdiren Nurgül Yeşilçay diyeti! Böylesi görülmedi! 47 yaşında 38 beden olmanın sırrını açıkladı! 16 saat boyunca...

Proje için gelen kilolarına dur demediğini aktaran ünlü oyuncu zayıflama sırrını açıkladı.

30 günde 10 kilo verdiren Nurgül Yeşilçay diyeti! Böylesi görülmedi! 47 yaşında 38 beden olmanın sırrını açıkladı! 16 saat boyunca...

"YAKINDA KİLO MİLO ALIRIM"

Güzel oyuncu paylaşımlarından birine "Ya ben yakında kilo milo alırım bunu da koyayım gözümün önünde dursun" dedi.

SON DAKİKA