Süreç Film imzalı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı ATV'nin fenomen dizisi Kalp Yarası hikayesinin yanı sıra oyuncularıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Botoks yaptıran Kalp Yarası'nın Handesi Merve Çağıran'a bakın. Bin pişman oldu yüz ifadesi değişince tövbe etti.