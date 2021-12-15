Botoks yaptıran Kalp Yarası'nın Handesi Merve Çağıran'a bakın! Bin pişman oldu yüz ifadesi değişince tövbe etti
ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Hande karakteriyle tanıdığımız oyuncu Merve Çağıran botoks kurbanı oldu. Son dönemlerde yüzüdeki kilo ile dikkat çeken Çağıran 2 yıl önce yaptırdığı botoks için çok pişman. Önceden oynadığı dizinin setinde tanışıp ilişki yaşamaya başladığı İsmail Hacıoğlu ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran ünlü oyuncu şimdilerde Antakya İstanbul arası mekik dokuyor. Genç oyuncu yüz ifadesi değiştiği için botokstan artık uzak durduğunu dile getirdi.
15.12.2021 09:31
- Son Güncelleme: 15.12.2021 09:31
Süreç Film imzalı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı ATV'nin fenomen dizisi Kalp Yarası hikayesinin yanı sıra oyuncularıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Botoks yaptıran Kalp Yarası'nın Handesi Merve Çağıran'a bakın. Bin pişman oldu yüz ifadesi değişince tövbe etti.
Merve Çağıran geçtiğimiz geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı İsmail Hacıoğlu ile bir süre önce ayrılmıştı.