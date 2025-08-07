Boşandıktan 20 gün sonra Nez’le aşk yaşamıştı! Onur Atilla 10 yıllık eski eşi Sinem Ayyıldız’a döndü
Güldür Güldür'de canlandırdığı İbrahim karakteriyle tanınan Onur Atilla, çocuklarının annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliklerine 10 Haziran 2024'te tek celsede bitirdi. Boşandıktan sadece 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlayan Atilla'nın bu ilişkisi ihanet iddialarını da beraberinde getirdi. İddiaları net bir dille yalanlayan ünlü çift ise kısa bir süre sonra sessiz sedasız yollarını ayırdı. Yaşananların üzerinden 1 yıl geçti ve Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız cephesinden sürpriz gelişme yaşandı. Atilla, geçen yıl boşandığı 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız'a döndü. İşte detaylar...
