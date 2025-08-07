Boşandıktan 20 gün sonra Nez’le aşk yaşamıştı! Onur Atilla 10 yıllık eski eşi Sinem Ayyıldız’a döndü

Son Dakika
Güldür Güldür'de canlandırdığı İbrahim karakteriyle tanınan Onur Atilla, çocuklarının annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliklerine 10 Haziran 2024'te tek celsede bitirdi. Boşandıktan sadece 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlayan Atilla'nın bu ilişkisi ihanet iddialarını da beraberinde getirdi. İddiaları net bir dille yalanlayan ünlü çift ise kısa bir süre sonra sessiz sedasız yollarını ayırdı. Yaşananların üzerinden 1 yıl geçti ve Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız cephesinden sürpriz gelişme yaşandı. Atilla, geçen yıl boşandığı 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız'a döndü. İşte detaylar...

Güldür Güldür'de canlandırdığı İbrahim karakteriyle tanınan Onur Atilla, çocuklarının annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliklerine 10 Haziran'da tek celsede nokta koymuştu.

Atilla, Sinem Ayyıldız ile boşandıktan sadece 20 gün sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka başladığını duyurmuştu.

Ünlü çiftin aşkının ortaya çıkmasıyla ihanet söylentileri de dilden dile dolaşmaya başlamıştı. Ancak Onur Atilla ve Nez yaptıkları açıklamalarla ihanet iddialarını yalanlamıştı.

Nez, "Boşanmış bir adamla tanıştım. Sizi bu konuda mutlu edemeyeceğim. Aksini kimse ispat edemez. Evlilikler bitebilir. Lütfen günah keçisi olarak özellikle kadınları kullanmayın. Hiç kimse kimsenin yuvasını bozamaz. Beni günah keçisi yapamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Bir süre sonra ise ikilinin sürpriz aşkı sessiz sedasız son bulmuştu.

Tüm bunların ardından Onur Atilla cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'te yer alan habere göre; yaşananların üzerinden 1 yıl geçti ve Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız cephesinden sürpriz bir haber geldi.

Bu süreçte çocukları Kemal ve Uygar için sık sık bir araya gelen eski eşler barışma kararı aldı. Şimdilerde oğullarıyla beraber Bodrum'da tatil yapan çiftin Akyarlar'dan satılık evlere baktıkları da öğrenildi.

"HERKES HAK ETTİĞİNİ YAŞASIN"

Sinem Ayyıldız, boşanmanın ardından sadece 20 gün içinde yeni bir ilişki yaşayan eski eşi Rüştü Onur Atilla için dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Bir takipçisinin "O kadar zorlukları birlikte aşın, o gelsin başkasını bulsun" yorumuna Ayyıldız, "Değerim anlaşılmasın, herkes hak ettiğini yaşasın yeter" şeklinde yanıt vermişti.

NEZ'DEN AYRILIK SONRASI AÇIKLAMA

Onur Atilla ile yollarını ayıran Nez, "Sosyal medyadan gelen eleştiriler sizi yıprattı mı?" sorusuna şu şekilde yanıt vermişti: "Asla yıpranmadım sadece yıpratmak isteyenler oldu. 45 yıldır böyle bir şey yapmamışım. 45 yaşından sonra da hemcinslerimi bu kadar savunabilen bir durumken orta parmağımı yukarı kaldırırım.

Hiçbir cana benden dolayı zarar gelmez. Ben özelimi çok özel yaşadım sadece bu ilişkiye kadar. Başka bir taraf iftiralarda bulundu. Artık çok sıkıldım bu mevzudan. Üçüncü şahısların girdiği bir şey çok sağlıklı değil"