Boşanacakları konuşulmuştu! Buse Varol mor bikinisiyle havuza girdi! Alişan dayanamadı yorum yaptı! 4 yıllık evli çift takipçilerinin önünde...

Buse Varol tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Ünlü türkücü Alişan'ın biricik eşi 1 buçuk milyon takipçili sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Varol çocuklarını da yanına aldı havuza girdi. 2 çocuk annesi o anları İnstagram hesabından yayımladı. Paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı. Alişan da daha fazla dayanamayarak yorumda bulundu. Ünlü türkücü, eşini kalp emojilerine boğdu. Çift milyonlarca takipçisinin önünde aşka geldi. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım!