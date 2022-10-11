Boşanacakları iddia edilen Alişan ve Buse Varol’dan sarılmalı paylaşım! İlk yorum Demet Akalın’dan! Öyle bir azarladı ki ’Hala pozdalar mangal yandı’

Gönül Dağı ya da Camdaki Kız dizilerinden biri ile izleyici karşısına çıkması beklenen Buse Varol ters köşe yapmıştı. Sürpriz bir proje ile ekranlara dönmeye hazırlanan Varol, yeni projesi hakkında tek bir söz söylemiyor. Projesini şimdilik sır gibi saklayan güzel oyuncu hem kariyerinde hem de özel hayatında güzel günler yaşıyor.