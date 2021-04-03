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Bornozlu pozlarını paylaşan Songül Karlı sosyal medyayı salladı! Takipçileri yorum yağdırdı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Karlı, yine takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Camın önünde verdiği bornozlu pozlarını Instagram hesabında yayınlayan ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Karlı'nın paylaşımı saatler içerisinde binlerce beğeni aldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan bornozlu pozları…

03.04.2021 16:43 - Son Güncelleme: 03.04.2021 17:37
Bornozlu pozlarını paylaşan Songül Karlı sosyal medyayı salladı! Takipçileri yorum yağdırdı

Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, son paylaşımıyla olay oldu.

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Bornozlu pozlarını paylaşan Songül Karlı sosyal medyayı salladı! Takipçileri yorum yağdırdı

Instagram sayfasında yayınladığı iddialı fotoğraflarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, son olarak bornozuyla objektif karşısına geçti.

Bornozlu pozlarını paylaşan Songül Karlı sosyal medyayı salladı! Takipçileri yorum yağdırdı

Karlı, pencere önünde verdiği pozları Instagram hesabında "Bütün çiçekleri kesebilirsin ama baharın gelmesini durduramazsın" notuyla paylaştı.

Bornozlu pozlarını paylaşan Songül Karlı sosyal medyayı salladı! Takipçileri yorum yağdırdı

Karlı'nın peş peşe yayınladığı bornozlu pozları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcıya övgü yağdırırken bir kısmı Karlı'yı eleştiri yağmuruna tuttu.

Bornozlu pozlarını paylaşan Songül Karlı sosyal medyayı salladı! Takipçileri yorum yağdırdı

Göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sosyal medyada olay oldu!

Bir süredir ekranlarda yer almayan ancak sosyal medya paylaşımları ve eski eşiyle arasındaki dava ile gündeme gelen Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde yeni projesinden bahsederek "Televizyon programı hazırlıyorum. Biraz geç kaldığımı düşünüyorum. Ekranlara geri döneceğiz inşallah. Ekranlara geri dönmek için mücadele veriyoruz" dedi.