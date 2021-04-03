Bornozlu pozlarını paylaşan Songül Karlı sosyal medyayı salladı! Takipçileri yorum yağdırdı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Karlı, yine takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Camın önünde verdiği bornozlu pozlarını Instagram hesabında yayınlayan ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Karlı'nın paylaşımı saatler içerisinde binlerce beğeni aldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan bornozlu pozları…

03.04.2021 16:43 - Son Güncelleme: 03.04.2021 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





