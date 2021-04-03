Bornozlu pozlarını paylaşan Songül Karlı sosyal medyayı salladı! Takipçileri yorum yağdırdı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Karlı, yine takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Camın önünde verdiği bornozlu pozlarını Instagram hesabında yayınlayan ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Karlı'nın paylaşımı saatler içerisinde binlerce beğeni aldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan bornozlu pozları…
Göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sosyal medyada olay oldu!
Bir süredir ekranlarda yer almayan ancak sosyal medya paylaşımları ve eski eşiyle arasındaki dava ile gündeme gelen Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde yeni projesinden bahsederek "Televizyon programı hazırlıyorum. Biraz geç kaldığımı düşünüyorum. Ekranlara geri döneceğiz inşallah. Ekranlara geri dönmek için mücadele veriyoruz" dedi.