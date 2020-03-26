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Boran Kuzum'dan Miray Daner’e canlı yayında iltifat! 'Arkadaş olduğunuza emin misiniz?'

Aşk yaşadıkları iddiasıyla gündemden düşmeyen Boran Kuzum ve Miray Daner arasında yeni gelişme yaşandı. Birlikte rol aldıkları Vatanım Sensin dizisinde tanışan ve o dönemde birbirine çok yakıştıran ikili aşk haberleriyle sevenlerini heyecanlandırmıştı. Boran ve Miray her ne kadar aşk iddialarını yalanlasa da, canlı yayında geçen diyaloglar, 'Arkadaş olduğunuza emin misiniz?' gibi tepkilere neden oldu. Boran Kuzum, Instagram üzerinden yaptıkları canlı yayında, Miray Daner'e övgüler yağdırdı. İşte o anlar...

26.03.2020 14:41 - Son Güncelleme: 26.03.2020 15:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





