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Boran Kuzum'dan Miray Daner’e canlı yayında iltifat! 'Arkadaş olduğunuza emin misiniz?'

Aşk yaşadıkları iddiasıyla gündemden düşmeyen Boran Kuzum ve Miray Daner arasında yeni gelişme yaşandı. Birlikte rol aldıkları Vatanım Sensin dizisinde tanışan ve o dönemde birbirine çok yakıştıran ikili aşk haberleriyle sevenlerini heyecanlandırmıştı. Boran ve Miray her ne kadar aşk iddialarını yalanlasa da, canlı yayında geçen diyaloglar, 'Arkadaş olduğunuza emin misiniz?' gibi tepkilere neden oldu. Boran Kuzum, Instagram üzerinden yaptıkları canlı yayında, Miray Daner'e övgüler yağdırdı. İşte o anlar...

26.03.2020 14:41 - Son Güncelleme: 26.03.2020 15:20
Boran Kuzum'dan Miray Daner’e canlı yayında iltifat! 'Arkadaş olduğunuza emin misiniz?'

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Miray Daner ve Boran Kuzum hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı. Boran Kuzum, Instagram üzerinden yaptıkları canlı yayında, Miray Daner'e övgüler yağdırdı.

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Boran Kuzum'dan Miray Daner’e canlı yayında iltifat! 'Arkadaş olduğunuza emin misiniz?'

Coronavirüs nedeniyle evlerinde olan ikili Instagram üzerinden yaptıkları ortak canlı yayınla hayranlarını sevindirdi.

Boran Kuzum'dan Miray Daner’e canlı yayında iltifat! 'Arkadaş olduğunuza emin misiniz?'

Boran Kuzum'un, Miray Daner'e "Karantina günlerinde bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişsin. Şu güzelliğe bak. Bir de bana bak?" demesi dikkat çekti.

Boran Kuzum'dan Miray Daner’e canlı yayında iltifat! 'Arkadaş olduğunuza emin misiniz?'

Daner ise, "Bugüne özel süslendim. Yoksa bir haftadır korkunç halde geziniyordum" cevabını verdi.

Boran Kuzum'dan Miray Daner’e canlı yayında iltifat! 'Arkadaş olduğunuza emin misiniz?'

Boran Kuzum'un, sosyal medyada Miray Daner'in yorumuna üç kalp emojili cevabı, 'ilan-ı aşk' şeklinde yorumlanmıştı.

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