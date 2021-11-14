Bomba Kurtlar Vadisi iddiası ortalığı yıktı! 16 yıllık hasret sona mı eriyor? Süleyman Çakır geri mi dönüyor?
Sosyal medyada çalkalanan ve ortalığı yıkan Kurtlar Vadisi iddiası sevenlerini de oldukça heyecanlandırdı. Pek çok dizi ve film projesinde rol alan ünlü ve başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın yeni projesinin ne olacağı merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı yeniden gündem konusu oldu ve dizi severler tarafından iddianın gerçek olup olmadığı merak edildi. Peki 16 yıllık hasret sona mı eriyor? Süleyman Çakır geri mi dönüyor? İşte ortalığı karıştıran o iddialar!
Televizyon izleyicileri Okay Kaynarca'nın hangi projelerde yer alacağını merak ederek araştırmaya başladı. Sosyal medyada birbiri ardına iddialar gelmeye devam ediyor ve ortalıği tam anlamıyla karıştırıyor. Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, 16 yıl önce yayınlanan ve gündeme damga vuran Kurtlar Vadisi'de Süleyman Çakır karakteri ile isim geri mi dönüyor? Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi dizisi ile yeniden ekranlarda mı olacak?
Oktay Kaynarca hakkında geçtiğimiz günlerde TRT 1'in çok izlenen yapımı Masumlar Apartmanı dizisinde rol alacağı iddia edilmiş olsa da, ünlü aktör bu haberleri yalanlamıştı. Bugünlerde yeni bir iddia ortaya atıldı.
SÜLEYMAN ÇAKIR GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Oktay Kaynarca'nın, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği "Süleyman Çakır" karakterine yeniden hayat vereceği öne sürüldü.
Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır'ın hayatının yansıtılacağının söylendiği dizide, birçok ünlü oyuncunun rol alacağı da ortaya atılan iddialar arasında.
Oktay Kaynarca'nın Süleyman Çakır karakteriyle ekranlara döneceğinin dillendirilmesinin ardından sevenleri, Kurtlar Vadisi'ni ve Süleyman Çakır'ı Twitter gündemine sokmayı başardı.