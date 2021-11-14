Bomba Kurtlar Vadisi iddiası ortalığı yıktı! 16 yıllık hasret sona mı eriyor? Süleyman Çakır geri mi dönüyor?

Televizyon izleyicileri Okay Kaynarca'nın hangi projelerde yer alacağını merak ederek araştırmaya başladı. Sosyal medyada birbiri ardına iddialar gelmeye devam ediyor ve ortalıği tam anlamıyla karıştırıyor. Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, 16 yıl önce yayınlanan ve gündeme damga vuran Kurtlar Vadisi'de Süleyman Çakır karakteri ile isim geri mi dönüyor? Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi dizisi ile yeniden ekranlarda mı olacak?