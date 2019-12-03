'Biz iki devlet bir milletiz' diyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Bakü'ye mi taşınıyor?

'BAKÜ'DE EVİMDE GİBİYİM'

50 bin kişinin katıldığı, izdiham yaşanan açılışlarda seçtiği özel koleksiyonları moda severlerle buluşturan Kaynarca, "Kiğılı koleksiyonlarından özel parçalar seçmek ve bu koleksiyonları yurt içi ve yurt dışındaki sevenlerimle buluşturmak benim için de çok gurur verici bir deneyim" diye konuştu. Gösterilen bu sevgi selinden ötürü mutlu olduğunu belirten Kaynarca, sözlerine şöyle devam etti: "Biz iki devlet bir milletiz. Bakü de çok güzel ve yoğun bir karşılama oldu. Burada evimde gibiyim. İzdiham oldu. İnsan tabii onur duyuyor böyle bir sevgi ve hayranların gösterdiği teveccühten ötürü... Yaptığımız işin karşılık bulduğunu görmek mutlu ediyor."

