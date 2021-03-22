Birkan Sokullu hastanelik oldu sevenlerini korkuttu!
Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Birkan Sokullu, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 35 yaşındaki oyuncu Hayat Şarkısı, Yaşamayanlar, Küçük Sırlar, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide Dispozofobi sorunu olan Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu sevenlerini korkuttu. Önceki gün Nişantaşı'ndaki hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan yakışıklı oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU
Önceki gün Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan yakışıklı oyuncu, sağlık durumu hakkında konuştu. Hastane çıkışı elinde reçetesiyle görüntülenen Sokullu, "Korkulacak bir durum yok. Geçenlerde yürüyüş yaparken ayağımı incittim. Şu anda iyiyim" dedikten sonra aracına binerek evinin yolunu tuttu.