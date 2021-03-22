Birkan Sokullu hastanelik oldu sevenlerini korkuttu!

Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Birkan Sokullu, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 35 yaşındaki oyuncu Hayat Şarkısı, Yaşamayanlar, Küçük Sırlar, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide Dispozofobi sorunu olan Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu sevenlerini korkuttu. Önceki gün Nişantaşı'ndaki hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan yakışıklı oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

22.03.2021 09:46 - Son Güncelleme: 22.03.2021 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





