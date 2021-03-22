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Birkan Sokullu hastanelik oldu sevenlerini korkuttu!

Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Birkan Sokullu, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 35 yaşındaki oyuncu Hayat Şarkısı, Yaşamayanlar, Küçük Sırlar, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide Dispozofobi sorunu olan Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu sevenlerini korkuttu. Önceki gün Nişantaşı'ndaki hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan yakışıklı oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

22.03.2021 09:46 - Son Güncelleme: 22.03.2021 09:46
Birkan Sokullu hastanelik oldu sevenlerini korkuttu!

Birkan Sokullu hastanelik oldu sevenlerini korkuttu! 'Masumlar Apartmanı' dizisinde başrolleri Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar ile paylaşan Birkan Sokullu, hayranlarını endişelendirdi.

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Birkan Sokullu hastanelik oldu sevenlerini korkuttu!

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU
Önceki gün Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan yakışıklı oyuncu, sağlık durumu hakkında konuştu. Hastane çıkışı elinde reçetesiyle görüntülenen Sokullu, "Korkulacak bir durum yok. Geçenlerde yürüyüş yaparken ayağımı incittim. Şu anda iyiyim" dedikten sonra aracına binerek evinin yolunu tuttu.

Birkan Sokullu hastanelik oldu sevenlerini korkuttu!

İKİ YILDIR BİRLİKTELER
Birkan Sokullu, yaklaşık iki yıldır Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, zaman zaman objektiflere yakalanıyor.

Birkan Sokullu hastanelik oldu sevenlerini korkuttu!

AŞKINI ANLATTI
Aslı Enver'den 2015'te boşanan, Berrak Tüzünataç'la üç yıl aşk yaşayan, bir diğer meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'le olan ilişkisi ise kısa süren Sokullu, geçtiğimiz günlerde Hello dergisine özel hayatına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Birkan Sokullu hastanelik oldu sevenlerini korkuttu!

Sosyetik çift Sinem-Kemal Gürkaynak'ın kızları Eda ile birlikte olan 35 yaşındaki oyuncu, "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti."