GaleriMagazin

Birebir aynısı... Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol görenleri oldukça şaşırttı!

Ekranların en tanınmış sunucularından biri olan Esra Erol özel hayatı ile de gündeme geliyor. Esra Erol'un 4 tane kız kardeşi var. İlk ikisi babası Seyfi Erol'un ilk evliliğinden, diğer üçü ikinci eşi Necla Erol'dan olan Esra Erol kardeşleri içinde en popüleridir. Özellikle sosyal medyada binlerce takipçisi olan Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol'la benzerliğini görünce çok şaşıracaksınız. Peki Bihter Erol kimdir? Soyadından da anlaşıldığı üzere Erol kardeşlerinden biri Bihter Erol. Esra Erol'un babası Seyfi Erol'un ikinci evliliğinden olan Bihter Erol daha geri planda kalanlardan. İşte Esra Erol'un bilinmeyen kardeşi Bihter Erol'un çok özel fotoğrafları.

11.12.2019 12:53 - Son Güncelleme: 11.12.2019 12:53
Birebir aynısı... Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol görenleri oldukça şaşırttı!
Birebir aynısı... Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol görenleri oldukça şaşırttı!

5 kız kardeş olan Esra Erol'un diğer kardeşlerinin adı ise Filiz, Pervin, Bihter ve Eda.

Birebir aynısı... Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol görenleri oldukça şaşırttı!

İŞTE ESRA EROL'UN KARDEŞİ BİHTER EROL

Fotokopi olan Eda Erol ve Esra Erol'un benzerliğini Bihter Erol bozmadı. Peki sadece onlar mı benziyor tabi ki hayır.

Birebir aynısı... Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol görenleri oldukça şaşırttı!

Bihter Erol, Aytunç Çaltıllı ile mutlu bir evlilik yürütüyor.

Birebir aynısı... Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol görenleri oldukça şaşırttı!

Çiftin Eymen adında bir çocuğu var.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Masterchef'in Suna'sı estetik yaptırdı! Suna Aydın'ın estetiksiz halinden eser kalmadı...
Masterchef'in Suna'sı estetik yaptırdı! Suna Aydın'ın estetiksiz halinden eser kalmadı...