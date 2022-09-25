Birce Akalay’ın eski eşi öyle bir isim çıktı ki herkesin ağzı açık kaldı! O da çok ünlü, meğer 11 ay evli kalmışlar!
Son zamanların çok konuşalan ismi Birce Akalay'ın özel hayatı magazin gündeminde merak konusu olmaya devam ediyor. Birçok ünlü yapımda rol alan ünlü oyuncu Birce Akalay son olarak katıldığı bir davette giydiği kıyafetle büyük olay yarattı. Tarzıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu kamera flaşları patlayınca kıyafetinin azizliğine uğradı. Aşk hayatıyla da gündeme gelen Akalay'ın son olarak adı İbrahim Çelikkol ile anılmıştı. Ancak gerçeğin böyle olmadığı ortaya çıktı ve Çelikkol'un Birce Akalay'la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte olduğu öğrenildi. Öte yandan Birce Akalay'ın özel hayatı da merak konusu. Sosyal medya kullanıcıları Akalay'ın eski eşini görünce şoke oldu. İşte tüm detaylar haberimizde...
25.09.2022 20:31 - Son Güncelleme: 25.09.2022 20:37
Küçük Ağa, Yer Gök Aşk, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Birce Akalay son olarak Kuş Uçuşu dizisinde başrollük yapmış ve 'Lale Kıran' karakteriyle izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.
Dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Birce Akalay bir markanın yüzü oldu. Birce Akalay marka yüzü olduğu seri için davette dikkat çekti.
Birce Akalay'ın geçtiğiz günlerde estetiksiz hali gündeme gelmişti. Akalay'ın eski halini gören sosyal medya kullanıcıları, yüzünde birden fazla estetik olduğunu söyledi.