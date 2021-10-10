Birce Akalay’dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Operasyon geçiren Birce’nin sağlık durumu nasıl?

DEFNE SAMYELİ

Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli'nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekoloğa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.