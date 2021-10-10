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Haberler Magazin Birce Akalay'dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Operasyon geçiren Birce'nin sağlık durumu nasıl?

Birce Akalay'dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Operasyon geçiren Birce'nin sağlık durumu nasıl?

Birce Akalay'dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Operasyon geçiren Birce'nin sağlık durumunun nasıl olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan oyuncu Birce Akalay aynı rahatsızlıktan dolayı sık sık hastaneye gidiyordu. Koronavirüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği için 37 yaşındaki Akalay, tek başına tedavi gördü.

10.10.2021 14:14 - Son Güncelleme: 10.10.2021 14:15
Birce Akalay’dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Operasyon geçiren Birce’nin sağlık durumu nasıl?

BİRCE'DEN KORKUTAN HABER!

Birce Akalay hastaneye kaldırıldı! Operasyon geçiren Birce'nin sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor

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Birce Akalay’dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Operasyon geçiren Birce’nin sağlık durumu nasıl?

İki gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde yatan ve böbreğinden taş düşüren oyuncu, küçük bir operasyon geçirdi. Hafif ağrıyla atlatan Akalay, iki gün sonra taburcu oldu.

Birce Akalay’dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Operasyon geçiren Birce’nin sağlık durumu nasıl?

Daha öncede böbreklerinden dolayı oyuncu, sık sık hastaneye gidiyordu. Koronavirüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği için Akalay, tek başına tedavi gördü. İşte sizler için derlediğimiz ünlüler ve bilinmeyen hastalıkları...

Birce Akalay’dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Operasyon geçiren Birce’nin sağlık durumu nasıl?

KIVANÇ TATLITUĞ

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun süren tedavi yöntemleri ile yendi.

Birce Akalay’dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Operasyon geçiren Birce’nin sağlık durumu nasıl?

DEFNE SAMYELİ

Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli'nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekoloğa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.

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