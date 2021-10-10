Birce Akalay'dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Operasyon geçiren Birce'nin sağlık durumu nasıl?
Birce Akalay'dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Operasyon geçiren Birce'nin sağlık durumunun nasıl olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan oyuncu Birce Akalay aynı rahatsızlıktan dolayı sık sık hastaneye gidiyordu. Koronavirüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği için 37 yaşındaki Akalay, tek başına tedavi gördü.
10.10.2021 14:14
- Son Güncelleme: 10.10.2021 14:15
DEFNE SAMYELİ
Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli'nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekoloğa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.