Bircan Bali'nin ifşa görüntülerine yaptığı açıklama İsmail YK'nın yeğenini kızdırdı! Mr. Jade Özkan Şen: 'Eğer bir kadında namus yoksa...'
Bircan Bali'nin ifşa görüntülerine yaptığı açıklama İsmail YK'nın yeğenini kızdırdı! Küplere binen Mr. Jade Özkan Şen tepkisi ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dönem İsmail YK'nın kuzeni Özkan Şen'le samimi görüntüleri ortaya çıkan Bircan Bali, Armağan Çağlayan'ın programında ifşa görüntüleri hakkında konuştu. "Birini seviyorsun öpüyorsun, Sonra bunu ifşa eden mi suçlu ben mi? Siz ilişkilerinizde kütüphanede kitap mı okuyorsunuz? Yazık! Bence öpün, ilişki öpüşünce güzel" diyen Bircan Bali, Özkan Şen'i çileden çıkarttı. Bali'nin eski aşkı bakın neler söyledi.
06.12.2021 17:13
- Son Güncelleme: 06.12.2021 17:37
AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ!
Bircan Bali'nin ifşa görüntülerine yaptığı açıklama İsmail YK'nın yeğenini kızdırdı! Mr. Jade Özkan Şen açtı ağzını yumdu gözünü.
Bircan Bali "Birini seviyorsun öpüyorsun, bekarsın bekar. Biriyle özel yazışmaların var en özelini yaşıyorsun. Sonra bunu ifşa eden mi suçlu ben mi? Birine k...belik yapmadığımı düşünüyorum" demişti.
BAKIN NELER SÖYLEDİ
Bircan Bali'nin açıklaması sonrası eski sevgilisi Mr. Jade Özkan Şen sessizliğini bozdu. Bali'nin eski aşkı adeta çileden çıktı ve şunları söyledi: