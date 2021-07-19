Bircan Bali'nin aşk Çeşme'si! Bomba patladı ünlü şarkıcıyla Bircan Bali sevgili mi?
Bircan Bali'nin aşk Çeşme'si! Bomba patladı ünlü şarkıcıyla Bircan Bali sevgili mi? Magazin gündemine düşen son dakika aşk haberi herkesi şaşırttı. 33 yaşındaki Bircan Bali ile 34 yaşındaki şarkıcı Cem Belevi'nin Çeşme tatilinde flörtleştiği ortaya çıktı! İddiaya göre Bircan Bali'yi ekrandan takip eden ve beğendiğini dile getiren ünlü popçu, Çeşme tatilinde ünlü sunucuyla karşılaşınca samimiyeti ilerletmiş.
AŞK BOMBASI PATLADI!
Bircan Bali ile Cem Belevi'nin aşk yaşadığı yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Cem Belevi'nin sunucu Bircan Bali ile flört ettiği ortaya çıktı. Bircan Bali'yi ekrandan takip eden ve beğendiğini dile getiren ünlü popçu, Çeşme tatilinde ünlü sunucuyla karşılaşınca samimiyeti ilerletmiş.
Cem Belevi, geçtiğimiz yıl oyuncu Zehra Yılmaz ile olan ilişkisini sürpriz bir kararla noktalamıştı. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucusu Bircan Bali, 2019 yılında dünyaevine girdiği avukat Ömer Gezen'den geçtiğimiz Mart ayında boşandı.
"SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİTTİ"
Bali açıklamasında, "Evli gittim bekar geldim. Saygı çerçevesinde bitti. Bir tedbir kararı var sadece ben açıklama yapabilirim" dedi. Bircan Bali, kızı Saygı'nın velayetinin kendisinde olduğunu söyledi. Hangi ünlü gönlünü kime kaptırdı? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...