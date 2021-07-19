Bircan Bali'nin aşk Çeşme'si! Bomba patladı ünlü şarkıcıyla Bircan Bali sevgili mi?

"SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİTTİ"

Bali açıklamasında, "Evli gittim bekar geldim. Saygı çerçevesinde bitti. Bir tedbir kararı var sadece ben açıklama yapabilirim" dedi. Bircan Bali, kızı Saygı'nın velayetinin kendisinde olduğunu söyledi. Hangi ünlü gönlünü kime kaptırdı? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...