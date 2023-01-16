Bircan Bali o ismi açıkladı! 'Zehirlendi' denilmişti meğer intihara teşebbüs eden ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'mış: 'Deniz Can Aktaş'ı arayıp...'
Bircan Bali o ismi açıkladı! 'Zehirlendi' denilmişti meğer intihara teşebbüs eden ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'mış... Arto ve Seren Serengil ile program sunan ancak son dönemde Serengil ile yayında yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Bircan Bali, çok ünlü bir kadın oyuncunun intihara teşebbüs ettiğini siyah fon ile duyurdu. Ardından yeni paylaşım yapan Bircan Bali, "Kendi bileklerini kesti, maalesef ilaç da içti, işini şansa bırakmayacak kadar hayatından vazgeçti." dedi. Bircan Bali o ismin Haftasanur Sancaktutan olduğunu açıkladı, detaylar kan dondurdu.
'DENİZ CAN AKTAŞ'I ARAYIP...'
Bircan Bali o ismi açıkladı! 'Zehirlendi' denilmişti meğer intihara teşebbüs eden ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'mış...
"Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip bileklerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede çok şükür ölmedi, nedenini araştırıyorum! İsmi programımda açıklayacağım!" diyen Bircan Bali'den yeni bir açıklama daha geldi.
"İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAYACAK KADAR HAYATINDAN VAZGEÇTİ"
"Çok ünlü bir oyuncu kendi canına kıyacak ne yaşadı? Kendi bileklerini kesti, çok derin olmaması hastanedeki çalışanları sevindiren bir detaydı. Maalesef ilaç da içti, işini şansa bırakmayacak kadar hayatından vazgeçti. İlaçlar temizlendi. Yine ünlü birisi ilk müdahalesi için aradı sağlık görevlilerini. Anadolu Yakası'nda bir hastanede oldu, daha fazla detay vermeyeceğim, isim de çok soruyorsunuz, söylemeyeceğim. Ama sadece çok üzücü bir şey var, gencecik bir kızın bu duruma gelmesinin sebebini araştırıyorum." diyen Bircan Bali'nin açıklayacağı o isim merak ediliyor.
Bircan Bali o ismin Hafsanur Sancaktutan olduğunu işte böyle açıkladı. "Çok ünlü ve çok güzel hanımefendi sevgilisi ile farklı evlerdeyken ayrılma kararı alıyor. Kız ünlü olan erkek arkadaşına diyor ki iyi değilim kendimme zarar vereceğim. Ve sonra ispatlamak için bunu erkek arkadaşına (Deniz Can Aktaş'a) gösteriyor. Önce ilaç içiyor sonra bileklerini kesiyor ve erkek arkadaşı da sağlık görevlilerini arıyor... Adres Anadolu Yakası... Ambulans görevlisi gittiğinde kızı tanıyor olay yerinde hemen müdahale ediliyor ancak kan kaybından dolayı hastaneye götürülüyor. Hastane Kavacık'ta ve ünlü isim haberin yayılmasını istemiyor."