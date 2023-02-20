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Haberler Magazin Bircan Bali canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! "Baraj patladı" yalanını yayıp günah çıkartmıştı "Hesap vereceksin Oğuzhan Uğur"

Bircan Bali canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! "Baraj patladı" yalanını yayıp günah çıkartmıştı "Hesap vereceksin Oğuzhan Uğur"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası "Hatay'da baraj patladı" asılsız paylaşımı sonrası bölgede büyük bir izdiham ve paniğe sebep olmuştu Oğuzhan Uğur. Sonrasında yine sosyal medyada günah çıkarmaya çalışan ardından ifade veren Oğuzhan Uğur'a, Bircan Bali'den çok sert bir tepki geldi. Bali "Hesap vereceksin Oğuzhan Uğur" dedi ve açtı ağzını yumdu gözünü.

20.02.2023 16:05 - Son Güncelleme: 20.02.2023 16:29
Bircan Bali canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! Baraj patladı yalanını yayıp günah çıkartmıştı Hesap vereceksin Oğuzhan Uğur

"Yarseli Barajı patladı" yalanı sonrası Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Uğur'a tepki her geçen gün büyüyor.

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Bircan Bali canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! Baraj patladı yalanını yayıp günah çıkartmıştı Hesap vereceksin Oğuzhan Uğur

Kahramanmaraş'ta meydana gelen felaketin ardından tüm kurumlarıyla sahada vatandaşın yaralarını sarmaya çalışan devlet; bir yandan da sosyal medyadaki dezenformasyon kampanyasıyla mücadele ediyor.

Bircan Bali canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! Baraj patladı yalanını yayıp günah çıkartmıştı Hesap vereceksin Oğuzhan Uğur

BaBaLa TV'nin Twitter adresinden paylaşılan "Yarseli Barajı patladı" iddiası yalan çıkmıştı.

Bircan Bali canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! Baraj patladı yalanını yayıp günah çıkartmıştı Hesap vereceksin Oğuzhan Uğur

Tarım ve Ormanı Bakanlığı yetkilileri tarafından yalanlanan iddianın, yağmacılar tarafından paniğe yol açmak amacıyla paylaşıldığı belirtilmişti.

Bircan Bali canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! Baraj patladı yalanını yayıp günah çıkartmıştı Hesap vereceksin Oğuzhan Uğur

Ekip arkadaşının yanlış teyit aldığını söyleyen Uğur, skandal iddia için ise "olabilir" ifadesini kullandı.

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